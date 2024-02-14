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В Самаре обсудили подключение жилых домов в Куйбышевском районе к новой котельной мощностью 120 МВт

14 февраля 2024 10:46
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В Самаре обсудили подключение жилых домов в Куйбышевском районе к новой котельной мощностью 120 МВт

В Самаре продолжается отопительный сезон. Обеспечение горожан качественным теплоносителем также находится на непрерывном контроле. Важный вопрос, который подняли на совещании в профильном департаменте, связан с подключением жилых домов в Куйбышевском районе Самары к новой котельной мощностью 120 МВт. На сегодняшний день от построенной котельной «запитаны» уже более 80% потребителей (от запланированного количества). При этом полностью подключены те здания, которые ранее получали ресурс от котельной КНПЗ. Еще 25 домов, находящиеся в 25 квартале, тоже переходят на новый теплоисточник, но с котельной, которая первоначально была в ведении предприятия «Волгабурмаш».

«Пока эту старую котельную согласно договору с конкурсным управляющим обслуживает муниципальное предприятие «Инженерная служба», силами которого при подготовке к отопительному сезону был произведен текущий ремонт котлов, – прокомментировал заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара – руководитель Управления эксплуатации ЖКХ Юрий Козельский. – Оставшиеся 25 домов в конце февраля планируется переключить на новую мощную котельную и тем самым максимально улучшить качество подачи ресурса. Для этого требуется, чтобы управляющие компании и ТСЖ закончили свои подготовительные работы. Сейчас они ведут регулировку внутри домов. Выставляются регулировочные шайбы, задействуются элеваторные узлы, а также насосное оборудование, которое нужно отключить. Таким образом, обслуживающие компании приводят свое оборудование в жилых домах в соответствие, дабы не нарушить гидравлический режим, который влияет на качество теплоснабжения. Надеемся, что для жителей работы, связанные с переключением, пройдут без издержек и временная остановка работы теплового узла в том или ином доме не понадобится». 

Специалисты также отмечают, что для непосредственно подключения оставшихся домов к новому теплоисточнику необходимы соответствующие погодные условия: температура наружного воздуха не должна быть ниже -5 градусов Цельсия, а в идеале – 0 градусов.  Как только уже после комплекса необходимых подготовительных работ такая возможность появится, финальные задачи в рамках переключения будут выполнены.  

Справочно:

Реализация масштабного инфраструктурного проекта строительства котельной в Куйбышевском районе Самары стала возможной благодаря переходу города на новую модель ценообразования по методу «альткотельной».

Возведение котельной началось осенью 2022 года. На энергообъекте установлены 3 водогрейных котла, 5 установок обратного осмоса для обеспечения качественной и чистой водой. Все оборудование отечественного производства, ранее доказало надежность работы. 

В проект вложено более 1 млрд рублей, из которых 800 млн привлечены из Фонда национального благосостояния.

Строительство и ввод объекта теплоснабжения в эксплуатацию были обусловлены необходимостью обеспечения качественным теплоносителем более 300 жилых домов, порядка 30 социальных объектов – свыше 35 тысяч жителей района.

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