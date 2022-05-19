В Самаре обсудили планы и объемы работ по перевооружению теплотрасс

116

План по перевооружению теплотрасс в текущем году обсудили на первом заседании штаба по подготовке города к зиме в Департаменте городского хозяйства и экологии. Совещание традиционно прошло под руководством Первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, на повестке дня - текущие задачи и объемы работ на теплосетевых объектах.

В этом году ресурсоснабжающие организации планируют провести работы на 15 участках тепловых сетей.

«На сегодняшний день работы ведутся на 7 объектах, в том числе, по улице Молодогвардейской от Пионерской к улице Венцека, а также по улице Ташкентской от Карла Маркса в сторону Стара-Загоры. На последнем протяженность участка большая – практически 500 метров в трассе, однако, отмечу, что и темп работ достаточно интенсивен. Следующий объект – квартальные сети между улицами Аэродромной и Партизанской с будущим переходом через проезжую часть по улице Партизанской – планируем переложить около 500 метров при подсчете в двухтрубном исполнении. Также в работе находятся сети по улицам Рабочая, Металлистов, Ново-Вокзальная и Гастелло», - отметил Владимир Василенко.

В конце месяца стартуют работы по улице Самарской – от Ленинградской в сторону Некрасовской. Однако, как отметили профильные службы – ограничения движения транспорта удастся избежать, так как теплотрасса проходит по краю бортового камня на проезжей части и тротуару.

Как подчеркнул первый вице-мэр, основной объем работ предстоит выполнить в этом году в Куйбышевском районе – здесь будет частично изменена схема теплоснабжения.

«Будут построены альтернативные теплоисточники – две модульных котельных разных размеров, одна из них «запитает» частный сектор. В этом направлении проложат тепловые сети, а также построят соответствующие технические сооружения. Проведенный комплекс работ раз и навсегда решит проблемный вопрос с поставкой тепла в 25-й квартал и в дома по улице Трубной», - сообщил Владимир Василенко.

Помимо подрядных организаций, хозяйствующих на тепловых сетях, на улично-дорожной сети города ООО «СКС» производят работы на брошенном хозфекальном коллекторе, расположенном на улице Утевской. Из запланированных 350 м подрядной организации удалось переложить уже порядка 110 м.

«Старт по перекладке сетей неплохой, будем продолжать в том же духе. Подрядчики, с которыми мы взаимодействуем сейчас – показали себя хорошо, ранее все объекты ими были сданы в кратчайшие сроки, и что важнее всего – работы были выполнены качественно», - добавил первый заместитель главы города.

Фото: администрация Самары