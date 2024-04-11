В Самаре обсудили план подготовки города к отопительному сезону 2024-2025 годов

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Предстоящий старт гидравлических испытаний, которые состоятся после завершения текущего отопительного сезона, и другие меры, связанные с комплексной подготовкой региональной столицы к отопительному сезону 2024-2025 годов, заблаговременно обсудили на заседании профильного штаба.

Основные вопросы повестки касались работ, предусмотренных на котельных и способствующих предотвращению внештатных и аварийных ситуаций, обеспечению безопасного использования сетей, работающих под давлением. Также участники заседания определили алгоритм работ на участках теплотрасс, которые будут обновлены в этом году – в планах произвести ремонт и модернизацию на 24 объектах.

«По 19 объектам конкурсные процедуры уже проведены, ресурсоснабжающими организациями заключены контракты, начинаем трудиться в соответствии с плановыми задачами. По 5 объектам идут процедуры, связанные с определением подрядчиков. Когда город переходил в единую ценовую зону теплоснабжения, на модель «альткотельная», перечень необходимых мероприятий был «заложен» в утвержденную схему теплоснабжения. Их мы последовательно и выполняем, с задействованием инвестиций. В списке объектов, на которых произведут ремонт теплосетей в этом году, есть и внутриквартальные. Они находятся не только в собственности ресурсоснабжающих организаций, но и муниципалитета и закреплены договорами аренды, – рассказал заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара – руководитель Управления эксплуатации ЖКХ Юрий Козельский. – Особенно кропотливой работа будет в центральной части Самары, а также на участках вблизи образовательных и других социальных учреждений, на дорогах общего пользования, через которые предстоит переход на определенном этапе модернизации той или иной теплотрассы».

В любом случае теплотрассы, которые находятся рядом с детскими садами, школами и другими учебными заведениями подрядчики обязуются обновить до 1 сентября.

Сложность работ в историческом центре Самары (например, на улицах Ленинградской, Алексея Толстого) обусловлена тем, что условия стесненные и рядом с объектами теплоснабжения пролегает много сторонних сетей – газовых, водопроводных, электрических, канализационных. При формировании планов это тоже учитывается.

Среди участков, на которых потребуется произвести перекладку и переоснащение трубопроводов, есть проходящие через дороги, в том числе с интенсивным движением транспорта. Так, предусмотрены работы в районе перекрестка улиц Гагарина и Мяги, на улице Литвинова в поселке Зубчаниновка. На период работ, сопряженных с переходами теплотрасс через дороги, будет вводиться временное ограничение движения.

«Данные работы будем начинать под выходные. Подрядчики нацелены на то, чтобы переход был выполнен за 2-3 дня. Минимизации неудобств для населения по-прежнему уделяется особое внимание», – пояснил Юрий Козельский.

На заседании подрядчики подтвердили готовность приступить к работам на теплосетях. Материалы закуплены, технические средства также в наличии. На некоторых объектах подготовительные мероприятия уже ведутся. Однако основной массив работ по реконструкции теплотрасс будет организован после майских праздников.

Для обеспечения безопасности и возможности производства ремонтных работ на некоторых локациях потребуется удалить отдельные деревья, произрастающие в охранной зоне (на тепловых камерах и т. п.).

А в ближайшее время, ориентировочно уже через полторы недели, могут начаться гидравлические испытания. Прежде всего, работами охватят те объекты, которые не связаны с предоставлением горячего водоснабжения, поэтому потребители не будут отключены от подачи ресурса. В частности, это Безымянская отопительная котельная.

Все работы будут находиться на непрерывном контроле.

Фото: горадминистрация