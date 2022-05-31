В Самаре обсудили алгоритмы проведения профилактических работ на теплоносителях

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На общегородском совещании обсудили алгоритмы проведения профилактических работ на теплоносителях.



Владимиром Василенко была поставлена задача - районным администрациям совместно с профильным департаментом координировать профилактические работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.



В случае если сроки проведения профилактических работ – 14 дней – превышены, потребителям необходимо обратиться в ЕДДС – единую дежурно-диспетчерскую службу.

В настоящий момент специалисты проводят гидравлические испытания тепловых сетей Центральной отопительной котельной. Таким образом, до 11 июня горячее водоснабжение ограничено в трех районах города - Октябрьском, Советском, а также частично – в Железнодорожном.



Контакты единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара:



- 930-81-12 – общегородская ЕДДС;

- 262-46-21 – ЕДДС Советского района;

- 339-01-50 – ЕДДС Железнодорожного района;

- 334-57-39 – ЕДДС Октябрьского района.

Фото: администрация Самары