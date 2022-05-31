В Самаре обсудили алгоритмы проведения профилактических работ на теплоносителях

На общегородском совещании обсудили алгоритмы проведения профилактических работ на теплоносителях.
Владимиром Василенко была поставлена задача - районным администрациям совместно с профильным департаментом координировать профилактические работы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.
В случае если сроки проведения профилактических работ – 14 дней – превышены, потребителям необходимо обратиться в ЕДДС – единую дежурно-диспетчерскую службу.
В настоящий момент специалисты проводят гидравлические испытания тепловых сетей Центральной отопительной котельной. Таким образом, до 11 июня горячее водоснабжение ограничено в трех районах города - Октябрьском, Советском, а также частично – в Железнодорожном.
Контакты единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара:
- 930-81-12 – общегородская ЕДДС;
- 262-46-21 – ЕДДС Советского района;
- 339-01-50 – ЕДДС Железнодорожного района;
- 334-57-39 – ЕДДС Октябрьского района.
Фото: администрация Самары