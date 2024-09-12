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Сейчас общая готовность составляет 99,9% - это 10075 многоквартирных домов (МКД) из 10086.  
В Самаре обсудили актуальные задачи по подготовке города к отопительному сезону
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В Самаре обсудили актуальные задачи по подготовке города к отопительному сезону

12 сентября 2024 16:23
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Сейчас общая готовность составляет 99,9% - это 10075 многоквартирных домов (МКД) из 10086.  

12 сентября в горадминистрации прошло совещание штаба по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов. Обсудили текущие задачи, которые необходимо выполнить в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Это и модернизация теплотрасс – замена старых коммуникаций, и проверка состояния инженерных систем котельных и жилищного фонда города, а также внесение сведений в специализированную систему учета.

В 2024 году в городе обновляют 28 километров теплотрасс. Это 24 объекта в разных районах Самары. Как рассказал технический директор - главный инженер «Предприятия тепловых сетей» филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Климашин, - на сегодняшний день больше половины участков готовы - на них собраны монтажные схемы: «Работы на этих объектах завершены – теплотрассы укомплектованы и подключены к домам. Территории переданы под благоустройство, где-то процесс уже завершается. Начали переподключать дома с труб временного теплоснабжения на постоянное».

Говорили во время заседания штаба и о подготовке жилищного фонда к холодам. Сейчас общая готовность составляет 99,9% - это 10075 многоквартирных домов (МКД) из 10086.  

Не менее важный этап – обеспечить все условия для подачи тепла в объекты социальной сферы: в школы, детские сады, больницы, поликлиники и другие учреждения. Из 564 заведений подготовлены 560, что составляет 99,3%. 

На сегодняшний день в Самаре установилась солнечная сентябрьская погода. По нормативам, для подачи теплоснабжения среднесуточная температура наружного воздуха должна опуститься до 8 градусов Цельсия и ниже и держаться на этом уровне в течение 5 суток. Однако при резком похолодании городские власти могут принять решение о более ранней подаче тепла в приоритетном порядке – сначала объекты соцсферы, а затем и в квартиры самарцев.

Напомним, что в текущем году ужесточились правила подготовки многоквартирных домов к отопсезону. Помимо внесения специальных «паспортов готовности МКД» в систему «Электронное ЖКХ», органам местного самоуправления, совместно с Государственной жилищной инспекцией Самарской области, необходимо заполнять специальные чек-листы.

Этот новый формат предполагает выход проверяющих на места и осмотр многоквартирных домов. Во время проверки обследуют тепловой контур каждого здания. Он включает в себя элементы, которые отвечают за сохранение тепла внутри строения: фундамент, стеновые конструкции, межэтажные перекрытия, внутренние каркасные перегородки, оконные/дверные конструкции и крышу с тепло-, гидро-и пароизоляцией. Вся информация заносится в чек-листы. Эти сведения помогут в будущем более полно подходить к обновлению инфраструктуры.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

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