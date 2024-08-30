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В Самаре общая готовность городского хозяйства к холодам составляет свыше 98%

30 августа 2024 13:02
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В Самаре общая готовность городского хозяйства к холодам составляет свыше 98%

Вопросы подготовки городского хозяйства к осенне-зимнему периоду обсудили на заседании штаба, которое прошло сегодня в профильном городском департаменте.

Согласно фактическим показателям в целом в Самаре готовность составляет свыше 98%. Повышенное внимание уделяется объектам социальной сферы – образования, спорта, культуры, а также многоквартирным домам. 

Кроме того, заблаговременно, уже сейчас, составляем графики пуска отопления, чтобы в дальнейшем данный процесс прошел планомерно и был обеспечен оптимальный гидравлический режим.

Обновление кровель для устранения и дальнейшего исключения протечек, ремонт оконных и дверных проемов для сохранения тепла, приведение в порядок подъездов домов и фасадов – обо всем нужно позаботиться до начала отопительного сезона.

Идет оценка элементов, включенных в тепловой контур многоквартирных домов. Обеспечен муниципальный контроль и контроль со стороны ГЖИ, по предложению которой специалисты районных администраций и занимаются обходами. Сейчас завершающая стадия: порядка 80% таких зданий уже обошли. 

В жилищной сфере по состоянию на 29 августа из 10 086 многоквартирных домов (МКД) в региональной столице подготовлено уже 10 039 (99,5%), 

Параллельно специалисты подготавливают котельные и приводят в порядок теплотрассы. Готовность теплотрасс составляет более 90%.

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