В Самаре назвали предварительные сроки старта отопительного сезона

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Появились подробности предстоящего отопительного сезона в Самаре. Примерные сроки старта подачи в дома горожан тепла назвали во время заседания первого заместителя главы города Владимира Василенко с ресурсоснабжающими организациями.

— Несмотря на то что в начале календарной осени еще по-летнему тепло, на штабе обозначили предварительные сроки старта подачи теплоносителя. Прежде всего постепенно тепло будет поступать в социальные учреждения. Ориентир на двадцатые числа сентября, если к этому времени наступит значительное похолодание, — сообщили в мэрии.

Главное условие для включения тепла — это, конечно, погода. По нормативу, для начала отопительного сезона среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней не должна превышать 8 градусов Цельсия со знаком плюс. При этом, по прогнозам синоптиков, средняя за месяц температура воздуха в сентябре ожидается в пределах от 12,2 до 14,5 градуса, пишет 63.ру.