В Самаре намерены улучшить водоснабжение верхних этажей

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«РКС-Самара» обновляет насосные станции подкачки для надёжного водоснабжения верхних этажей.

Насосные станции подкачки «РКС-Самара» – важный элемент системы водоснабжения многоэтажного города. Мощные насосы должны поднимать воду из распределительной сети до самых высоких этажей даже в часы максимального разбора. Задача ресурсоснабжающей организации – обеспечить надежность работы всего оборудования.

В 2021 году запланирован планово-предупредительный ремонт на 13 станциях в Промышленном, Советском, Кировском, Железнодорожном и Куйбышевском районах Самары. Там заменят технологические трубопроводы и запорную арматуру. На четырёх НСП обновят насосы. Благодаря этому снизятся риски сбоев, оборудование будет работать более эффективно (в режиме экономии энергоресурсов).

В прошлом году в рамках инвестиционной программы специалисты ресурсоснабжающей организации уже провели модернизацию НСП на 1,2 млн рублей: на большинстве станций заменили ручное управление насосами на автоматизированное, установили частотно-регулируемые приводы для снижения энергозатрат и повышения надёжности водоснабжения.

О плановых работах всегда предупреждают заранее, информация направляется в администрации районов. Ремонт занимает несколько часов, специалисты стараются провести его быстро и с минимальными неудобствами для жителей: дома на короткое время переводятся на пониженное давление, иногда производится кратковременное отключение и при необходимости выставляется бойлер с питьевой водой.