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В Самаре начинаются гидравлические испытания теплосетей от Безымянской отопительной котельной

26 апреля 2021 15:15
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В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение с 26 апреля по 6 мая для ряда потребителей.

Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» приступает к проведению гидравлических испытаний тепловых сетей Верхней зоны Безымянской отопительной котельной (БОК). В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение с 26 апреля по 6 мая 2021 года для потребителей, проживающих в границах улиц: Краснодонская – Физкультурная - Каховская - Победы - пр. Кирова - Теннисная – Юбилейная - Заводское ш. – пер. Корсунский – Береговая – пер. Льговский - пер. Щигровский.

Гидравлические испытания трубопроводов традиционно проводятся после завершения отопительного сезона. Для диагностики состояния коммуникаций энергетики повышают давление теплоносителя в магистральных и распределительных тепловых сетях. На период испытаний температура воды в системе будет ниже 40 градусов Цельсия.

Энергетики призывают горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и напоминают, что в период испытаний следует избегать нахождения вблизи трубопроводов надземной прокладки и тепловых камер. Также не рекомендуется оставлять вблизи теплотрасс автотранспорт и прочее имущество.

Возобновление горячего водоснабжения будет производится по мере устранения выявленных дефектов.

Обо всех обнаруженных повреждениях или фактах отсутствия крышек люков на тепловых камерах просьба сообщать диспетчерам ПТС по телефонам: (846) 279-65-00 и (846) 279-79-79 или в круглосуточную интернет-приемную.

Теги: испытания теплосети

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