В Самаре начали очистку ливневых колодцев на городских сетях.

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В марте предстоит механически очистить более 3500 колодцев, на некоторых участках, вероятно, потребуется дополнительно пролить ливневку горячей водой. Но в этом году зима выдалась мягкая, теплая, поэтому особых проблем с «размораживанием» системы не будет.

"Начинаем работу по очистке колодцев и сетей там, где проблема стоит особенно остро. В том числе в Зубчаниновке, которую подтапливает регулярно. Но, как я уже говорил, в этом году начнем решать проблему комплексно - губернатор региона Вячеслав Федорищев дал распоряжение выделить порядка 500 миллионов рублей на обустройство ливневки в Зубчаниновке. Уже в этом году приступаем к работе, проектно-сметная документация подготовлена и прошла госэкпертизу. Сроки работ сокращаем до двух лет.

Там, где ливневки нет, воду будут откачивать спецмашины. К работе подготовлена спецтехника коммунальных и дорожных служб города, при необходимости будем дополнительно привлекать технику подрядчиков.

Также поручил главам районов вместе с моим заместителем по городскому хозяйству проверить вывоз снега с городских территорий, чтобы свести к минимуму объем талых вод в городе", - сообщил в телеграм глава Самары Иван Носко.