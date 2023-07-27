В Самаре на Волжском проспекте временно ограничат движение транспорта

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В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на водоводе холодного водоснабжения по адресу: Волжский проспект, 11 будет временно ограничено движение автотранспорта, в том числе общественного. Ограничение будет действовать в период с 22:00 29 июля 2023 года до 06:00 часов 30 июля 2023 года на участке Волжского проспекта – от улицы Маяковского до улицы Вилоновской.

По информации городского Департамента транспорта, объезд закрытого участка будет организован по улице Маяковского, улице Молодогвардейской, улице Вилоновской.

Подробнее с временной схемой организации движения в период производства работ можно ознакомиться в приложении.

Участников дорожного движения призывают быть внимательными, соблюдать требования временных технических средств организации дорожного движения и сигналов регулировщиков.

Фото: администрация Самары