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В Самаре на Московском шоссе устраняют аварию на водоводе диаметром 700 мм. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей компании.

В результате инцидента в некоторых домах поселка Мехзавод и микрорайона «Новая Самара» снизилось давление холодной воды, из-за этого она может не доходить до верхних этажей. На месте работают 10 спецмашин и 20 специалистов, включая группу диагностики. Ситуация осложняется тем, что на территории проходят коммуникации сторонних организаций, и некоторые действия приходится выполнять вручную.

Также направили два передвижных бойлера по адресам: улица Баженова, 4 и 1-й квартал, 29. В течение дня их местоположение могут менять и отправлять на дозаправку. Сотрудники прилагают все усилия, чтобы восстановить холодное водоснабжение в полном объеме до конца суток 2 января. Ситуацию контролирует прокуратора.

Фото: скриншот видео/Администрация Самары