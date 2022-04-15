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В Самаре могут досрочно завершить отопительный сезон

15 апреля 2022 09:20
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В Самаре могут досрочно завершить отопительный сезон

При повышении температуры за окном жилищные организации (УК,ТСЖ) могут отрегулировать режим теплоснабжения внутри многоквартирных домов. Для этого необходимо специальное оборудование — сужающие устройства, балансировочные клапаны и системы автоматического регулирования теплопотребления.

Чтобы досрочно завершить отопительный сезон, жилищным организациям необходимо подать заявку в энергокомпанию.  Это позволит снизить размер платежей за отопление.

Напомним, когда завершается отопительный сезон при централизованном теплоснабжении, решают муниципальные власти. Но чтобы отопление отключили досрочно, должно быть основание.  Среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд должна быть +8 °С. В Самарской области пока этот порог не достигнут. В связи с этом, многоквартирные дома будут продолжать отапливать. Ранее самарцы просили отключить отопление. Они жалуются на духоту в квартирах, пишет ГТРК Самара.

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