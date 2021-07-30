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В Самаре из-под крана может пойти зеленая вода

30 июля 2021 09:42
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В Самаре из-под крана может пойти зеленая вода

Питьевая вода в Самаре соответствует нормативам. Об этом сообщили представители «РКС-Самара».

Опасения местных жителей связаны с последними событиями на Волге. Река изменила свой цвет и стала зеленой. По словам гидрологов, это связано с активностью синезеленых водорослей, цианопрокариотов. Горожане опасаются, что цветение Волги может повлиять на качество питьевой воды.

— Наши специалисты каждый день берут пробы: из реки, в процессе подготовки, перед подачей воды в сеть и в самой сети. Ее анализируют по 50 показателям. Сейчас значительных изменений в составе эксперты не обнаружили, — пояснили представители коммунальной компании.

Однако в «РКС-Самара» предупредили, к каким последствиям может привести дальнейшая активность водорослей.

— При разложении останков этих водных растений из придонных слоев почвы и торфяников в воду могут поступать соединения железа, соли марганца, гуминовые кислоты. Под их влиянием цвет может измениться на желтый или желтовато-бурый. Таким образом, показатель «цветность» повысится, — добавили в коммунальной компании.

Такие изменения цвета воды в Волге, как оказалось, носят нерегулярный характер и не зависят от времени года. Окрашивание реки можно было наблюдать летом и осенью 2013 года, а также зимой 2019 года. Эксперты не исключают, что при определенных условиях ситуация может повториться.

Резкое изменение цвета Волги местные жители заметили в конце июля. Вместе с этим они обратили внимание на массовую гибель рыбы в реке. Ученые выдвинули несколько версий природной аномалии, которые оказались взаимосвязаны друг с другом. Высокие температуры, которые фиксировали в Самарской области, повлияли на уровень кислорода в воде. Развитие и цветение сине-зеленых водорослей также снизило его концентрацию. Первыми на себе это ощутили осетровые, окуневые, моллюски и раки.

Также гидрологи не исключают, что в воду могли попасть сточные воды с промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В результате водоросли начали вырабатывать токсины, которые негативно повлияли на обитателей глубин, пишет 63.ру.

Теги: вода водопровод водоснабжение Волга РКС-Самара

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