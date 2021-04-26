«РКС-Самара» в период паводка меняют технологию очистки воды

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В конце апреля на Волге начался полномасштабный паводок. Самарцы, гуляющие по набережной, традиционно наблюдают затопленный пляж и поднимающуюся воду. В этих условиях ресурсоснабжающее предприятие работает в усиленном режиме.

Из-за паводка в Волгу поступает большой объём загрязняющих веществ. Специалисты «РКС-Самара» делают анализы каждый час, проводят пробное коагулирование, корректируют количество и вид реагентов. Технологические режимы очистки меняются несколько раз в сутки, в зависимости от качества волжской воды.

Весь процесс проходит под постоянным контролем Роспотребнадзора. В период паводка количество анализов волжской и водопроводной воды увеличивается более чем в полтора раза.