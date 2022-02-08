В Самаре активизируют работы по эвакуации или перемещению машин, брошенных на обочинах 

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Надолго припаркованный транспорт, особенно грузовой, а также «подснежники» – машины, брошенные автовладельцами на обочинах дорог и проездов, создают значительные препятствия и для движения общественного транспорта, и для полноценной очистки.



В обращениях граждан фигурирует много таких участков. Все они берутся в работу. В первоочередном порядке ей охвачены и подъезды к соцучреждениям. Сегодня организована уборка снега на улице Г. Ратнера, где находится детский сад № 340.



Сегодня только в одну смену на расчистку улиц направлены 220 уборщиков и 168 спецмашин, которые занимаются поджиманием снежных валов, расширением проезжей части дорог, расчисткой тротуаров на всю ширину и отправкой снежных накоплений. На повышенном контроле – тротуары, которые еще не доработаны. Замечания, озвученные утром 7 февраля, устранены.

За прошедшие сутки на всех территориях города трудились 3 504 уборщика, работало 646 средств механизации. Для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети выводили 339 дорожных рабочих и 455 машин. В 2 смены снег вывозился 165 самосвалами, включая привлеченные у промышленных предприятий. Израсходовали более 208 тонн противогололедных материалов.

Вместе с тем, не снижается количество дворников, которые трудятся на дворовых и внутриквартальных территориях. Накануне и сегодня их свыше 2 700. Количество техники варьируется от 125 до 146 единиц. Очистка проездов механизировано выполнена на 76%, вручную – на 92%.

Работы на скатных кровлях также не останавливаются: они производятся в светлое время суток. За минувший день силами 258 человек, распределенных по 102 бригадам, очистили 318 крыш. Сегодня бригад еще больше – 110, задействовали 295 специалистов, которые обязаны предпринять и все необходимое для соблюдения техники безопасности.

Фото: администрация Самары