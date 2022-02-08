Я нашел ошибку
Главные новости:
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" начал испытания своего дрона-перехватчика в аэропорту Самары.
В Самаре начались испытания дрона-перехватчика "Волк-18" в реальных условиях
Начата доследственная проверка. 
Следователи проверят информацию о матери из Тольятти, трое детей которой проживают в антисанитарных условиях
Мишустин утвердил перевод свидетельств о смерти в электронный формат с 1 марта.
С 1 марта свидетельства о смерти станут электронными
Самым капиталоёмким проектом остается строительство развязки на пересечении ул. Ново-Садовая с ул. Советской Армии и ул. XXII Партсъезда.
В Самарской области заключены контракты по всем объектам дорожного нацпроекта 2022 года
Билеты уже в продаже!
Театр "Самарская площадь": афиша на март
Прошедший в России Год науки и технологий запомнился яркими научными исследованиями, инновационными разработками в сфере высоких технологий и запуском важных масштабных проектов.
Самарский университет в День российской науки вспоминает о своих научных достижениях за 2021 год
Бизнес-подразделение ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) провел усовершенствование услуги «Таргетированные SMS/PUSH-рассылки». 　
Пользователи услуг «Таргетированные SMS/PUSH рассылки заплатят только за доставленные сообщения
В обращениях граждан фигурирует много таких участков. Все они берутся в работу.
В Самаре активизируют работы по эвакуации или перемещению машин, брошенных на обочинах 
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.3
-0.38
EUR 85.89
-0.63
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре активизируют работы по эвакуации или перемещению машин, брошенных на обочинах 

8 февраля 2022 15:35
360
В обращениях граждан фигурирует много таких участков. Все они берутся в работу.

Надолго припаркованный транспорт, особенно грузовой, а также «подснежники» – машины, брошенные автовладельцами на обочинах дорог и проездов, создают значительные препятствия и для движения общественного транспорта, и для полноценной очистки. 
 
В обращениях граждан фигурирует много таких участков. Все они берутся в работу. В первоочередном порядке ей охвачены и подъезды к соцучреждениям. Сегодня организована уборка снега на улице Г. Ратнера, где находится детский сад № 340. 
 
Сегодня только в одну смену на расчистку улиц направлены 220 уборщиков и 168 спецмашин, которые занимаются поджиманием снежных валов, расширением проезжей части дорог, расчисткой тротуаров на всю ширину и отправкой снежных накоплений. На повышенном контроле – тротуары, которые еще не доработаны. Замечания, озвученные утром 7 февраля, устранены.

За прошедшие сутки на всех территориях города трудились 3 504 уборщика, работало 646 средств механизации. Для приведения в нормативное состояние улично-дорожной сети выводили 339 дорожных рабочих и 455 машин. В 2 смены снег вывозился 165 самосвалами, включая привлеченные у промышленных предприятий. Израсходовали более 208 тонн противогололедных материалов. 

Вместе с тем, не снижается количество дворников, которые трудятся на дворовых и внутриквартальных территориях. Накануне и сегодня их свыше 2 700. Количество техники варьируется от 125 до 146 единиц. Очистка проездов механизировано выполнена на 76%, вручную – на 92%.

Работы на скатных кровлях также не останавливаются: они производятся в светлое время суток. За минувший день силами 258 человек, распределенных по 102 бригадам, очистили 318 крыш. Сегодня бригад еще больше – 110, задействовали 295 специалистов, которые обязаны предпринять и все необходимое для соблюдения техники безопасности. 

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2022  12:18
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем российской науки
215
Из-за льда в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
8 февраля 2022  10:49
Из-за льда в Самарской области объявлен желтый уровень опасности
243
В регионе циркулируют грипп, парагрипп, аденовирусные инфекции, штаммы дельта и омикрон.
7 февраля 2022  20:39
Дмитрий Азаров поручил проверить готовность системы здравоохранения региона к электронному оформлению больничных
862
 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области
7 февраля 2022  13:55
 Подтверждено за сутки 3844 случая COVID-19 в Самарской области
618
Высота снежного покрова в Самаре сейчас составляет 83 см
7 февраля 2022  13:21
Высота снежного покрова в Самаре сейчас составляет 83 см
418
Весь список