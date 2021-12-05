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В Самаре 7 и 9 декабря в домах на пяти улицах отключат холодное водоснабжение

5 декабря 2021 15:15
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Связано это с плановыми ремонтными работами.

В Самаре 7 и 9 декабря в домах на пяти улицах отключат холодное водоснабжение, сообщает sova.info со ссылкой на "РКС – Самара", связано это с плановыми ремонтными работами.

Так, 7 декабря, с 9:00 холодное водоснабжение будет отсутствовать в домах № 78 и 64 на ул. Г. Димитрова. Коммунальщики займутся перекладкой транзитной водопроводной линии диаметром 100 мм.

Водоснабжение потребителей планируется восстановить к 16:00. В этот же день, но до 21:00 без воды будут дома № 100 и 106 по улице Стара-Загора.

На четверг, 9 декабря, коммунальщики заменят задвижку и пожарные гидранты на ул. Каховской. Поэтому в 9:00 холодную воду отключат в домах №1, 7, 9, 12 ‚14, 14а и 16а на ул. Каховской, № 1, 9, 13, 15, 17, 12, 10, 10а на ул. Теннисной, а также в доме № 117 по ул. Физкультурной. Водоснабжение планируют вернуть уже к 17:00.

 

 Фото: pixabay

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