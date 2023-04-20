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В России может измениться система оплаты вывоза мусора

20 апреля 2023 09:46
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В России может измениться система оплаты вывоза мусора

Переход к расчету стоимости услуг вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) по их реальному весу — вполне разумный подход. Но еще более правильно было бы решать проблемы в части тарифов и нормирования сообща, в одной рабочей группе, в которую бы вошли думские депутаты, имеющие на этот счет свои веские доводы. Также правильно Государственной Думе взять под контроль оздоровление Волги, которая по большей части сегодня загрязняется стоками жилищно-коммунальных хозяйств городов, не имеющих очистных сооружений. Об этом шла речь на «правительственном часе» в Госдуме с участием вице-премьера Виктории Абрамченко 19 апреля, пишет Парламентская газета.


Президент поручил до 2030 года в два раза сократить выбросы вредных веществ, оздоровить водные объекты, ликвидировать свалки и создать эффективную систему обращения с отходами, вдвое сократив объем мусорных захоронений. На решение этих задач направлен нацпроект «Экология» и три государственные программы. Всего на реализацию госпрограмм и федеральных проектов в прошлом году было направлено почти 293 миллиарда рублей, в этом году предусмотрено более 286 миллиардов, подчеркнула Виктория Абрамченко.


Депутат Михаил Матвеев (КПРФ) напомнил в ходе «правчаса», что сейчас плата за мусор рассчитывается исходя из квадратных метров жилья, хотя логичнее и правильнее вести расчеты по их массе. Виктория Абрамченко поддержала идею вывоза ТКО по фактическому объему их накопления, заметив, что в «Минприроды такие поправки подготовили». «Перечень проблем в части тарифов, нормирования нужно решать сообща, вместе, в одной рабочей группе. Я предлагаю собрать рабочую группу из депутатов, у которых есть предложения. Мы открыты», — сказала вице-премьер. Она также напомнила, что в некоторых регионах мусор вывозится в обход специально установленных площадок весового контроля. По ее мнению, за это нужно штрафовать, как и наказывать за то, что мусор сваливают в неустановленных местах.

На сегодня в России работают 182 региональных оператора, которые оказывают услуги по обращению с ТКО. Создается необходимая для обращения с отходами инфраструктура. За три года введено 211 объектов общей мощностью 19 миллионов тонн в год для сортировки и пяти миллионов тонн — для утилизации, отметила вице-премьер. По ее словам, сейчас больше 50 процентов ТКО отправляется на обработку и почти 12 процентов утилизируется.

По правилам, утвержденным Правительством, плату за вывоз мусора могут начислять тремя способами. В основном ее рассчитывают исходя из нормативов — в регионе определяют, сколько отходов приходится в среднем на одного жителя или квадратный метр жилплощади, и умножают получившееся значение на тариф — эту сумму и включают в платежку. Вместо норматива плату могут рассчитывать исходя из массы отходов либо количества и объемов вывезенных контейнеров для смешанного мусора и вторсырья.

Перейти на расчеты исходя из количества и объема вывезенных контейнеров, то есть по факту, можно в тех регионах, где введено раздельное накопление мусора. Для этого нужно провести общее собрание собственников, сообщить о решении управляющей компании или товариществу собственников жилья, а те обратятся к региональному оператору, который отвечает за обращение с мусором на конкретной территории.

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/economics/v-rossii-mozhet-izmenitsya-sistema-oplaty-vyvoza-musora.html

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