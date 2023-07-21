в России изменят систему оплаты ЖКУ

Я нашел ошибку
Главные новости:
Представители пяти государств-членов ЕАЭС провели рабочую встречу в Самаре
Представители пяти государств-членов ЕАЭС провели рабочую встречу в Самаре
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
Должника, пытавшегося скрыться от судебных приставов, поймали на выезде из Самары
Должника, пытавшегося скрыться от судебных приставов, поймали на выезде из Самары
Молодой самарец воровал из магазинов шоколад
Молодой самарец воровал из магазинов шоколад
Сдать биометрию для покупки алкоголя или табака готов каждый четвертый самарец
Сдать биометрию для покупки алкоголя или табака готов каждый четвертый самарец
С 1 сентября обращения в любые органы власти можно будет отправить через единый Портал обратной связи на «Госуслугах»
С 1 сентября обращения в любые органы власти можно будет отправить через единый Портал обратной связи на «Госуслугах»
В Самаре росгвардейцы отработали действия при поступлении сигнала «Тревога» из детского оздоровительного лагеря
В Самаре росгвардейцы отработали действия при поступлении сигнала «Тревога» из детского оздоровительного лагеря
Самарец отдал миллион за автомобиль, но средства передвижения так и не дождался
Самарец отдал миллион за автомобиль, но средства передвижения так и не дождался
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.85
-0.35
EUR 101.83
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В России изменят систему оплаты ЖКУ

21 июля 2023 09:12
112
в России изменят систему оплаты ЖКУ

Специальные счета для оплаты коммунальных услуг появятся в России. Такие изменения разрабатывает Минстрой по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина, выяснили «Известия». Сегодня жильцы перечисляют деньги управляющей компании и не имеют возможности проверить, используются ли они по назначению, отмечают эксперты. Со спецсчетов УК смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество. Инициатива повысит финансовую прозрачность в сфере ЖКХ, уверены эксперты, но при этом не решит проблему жильцов-неплательщиков.

Минстрой разрабатывает систему специальных счетов для аккумулирования на них платы за коммунальные услуги. Ведомство занимается этим вопросом по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина, говорится в письме министерства высшим исполнительным органам власти. Копия документа есть в распоряжении «Известий».

Речь идет о вводе «обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы», следует из документа.

— Сейчас деньги попадают на счета УК, в общий котел,
и становятся собственностью организации, — пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. — Жильцы дома могут контролировать их использование только раз год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат.

По его словам, если УК недобросовестная, нет уверенности в том, что средства не расходуются, например, на нужды других домов или что оплачиваются действительно оказанные услуги.

Сегодня жильцы могут перейти на прямую оплату коммуналки ресурсоснабжающим организациям (РСО поставляют воду, тепло, электричество. — «Известия») по решению общего собрания собственников, напомнил член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев. Но всё равно довольно большой поток денег проходит именно через УК.

— Зачастую они недоплачивают деньги ресурсникам, поэтому ввод специальных счетов вполне оправдан, — считает он.

Управляющие организации отчитываются о выполненных работах постфактум, и жители обычно не могут ничего исправить, отметил Владимир Кошелев. Поэтому изменения порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысит контроль за средствами, а людям даст уверенность в том, что их средства используются по назначению.

Сегодня УК собирают средства с жильцов, но с поставщиками коммунальных услуг рассчитываются не всегда вовремя и в полном объеме, отметил и аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

— У коммунальщиков нет другого механизма воздействия, кроме крайнего — судебного взыскания долгов, что нередко приводит к банкротству управляющих организаций, — добавил он.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
35
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
20 июля 2023  22:24
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
603
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
20 июля 2023  21:01
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
363
состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
20 июля 2023  20:59
Состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
464
Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи
20 июля 2023  17:27
Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи
484
Весь список