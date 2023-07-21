в России изменят систему оплаты ЖКУ

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Специальные счета для оплаты коммунальных услуг появятся в России. Такие изменения разрабатывает Минстрой по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина, выяснили «Известия». Сегодня жильцы перечисляют деньги управляющей компании и не имеют возможности проверить, используются ли они по назначению, отмечают эксперты. Со спецсчетов УК смогут переводить деньги только тем организациям, которые поставляют в дома воду, тепло и электричество. Инициатива повысит финансовую прозрачность в сфере ЖКХ, уверены эксперты, но при этом не решит проблему жильцов-неплательщиков.

Минстрой разрабатывает систему специальных счетов для аккумулирования на них платы за коммунальные услуги. Ведомство занимается этим вопросом по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина, говорится в письме министерства высшим исполнительным органам власти. Копия документа есть в распоряжении «Известий».

Речь идет о вводе «обязательного аккумулирования лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы», следует из документа.

— Сейчас деньги попадают на счета УК, в общий котел,

и становятся собственностью организации, — пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. — Жильцы дома могут контролировать их использование только раз год, когда утверждаются отчет о расходах и план будущих трат.

По его словам, если УК недобросовестная, нет уверенности в том, что средства не расходуются, например, на нужды других домов или что оплачиваются действительно оказанные услуги.

Сегодня жильцы могут перейти на прямую оплату коммуналки ресурсоснабжающим организациям (РСО поставляют воду, тепло, электричество. — «Известия») по решению общего собрания собственников, напомнил член Общественного совета при Минстрое Александр Евсеев. Но всё равно довольно большой поток денег проходит именно через УК.

— Зачастую они недоплачивают деньги ресурсникам, поэтому ввод специальных счетов вполне оправдан, — считает он.

Управляющие организации отчитываются о выполненных работах постфактум, и жители обычно не могут ничего исправить, отметил Владимир Кошелев. Поэтому изменения порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысит контроль за средствами, а людям даст уверенность в том, что их средства используются по назначению.

Сегодня УК собирают средства с жильцов, но с поставщиками коммунальных услуг рассчитываются не всегда вовремя и в полном объеме, отметил и аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

— У коммунальщиков нет другого механизма воздействия, кроме крайнего — судебного взыскания долгов, что нередко приводит к банкротству управляющих организаций, — добавил он.