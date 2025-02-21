В России изменились правила проведения капитального ремонта

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В России введены новые правила для привлечения подрядчиков к капитальному ремонту многоквартирных домов. Теперь, если понадобится организовать строительный контроль, предварительный отбор подрядчиков не потребуется. Изменения, закрепленные постановлением правительства РФ, начнут применяться с 21 февраля, пишут СМИ.

«В случае принятия решения о проведении строительного контроля, предварительный отбор подрядных организаций проводить не нужно. При этом договор строительного подряда о проведении капремонта заключается по результатам закупки у единственной подрядной организации» — передает «Парламентская газета».

Подчеркивается, что работы по капремонту общего имущества в многоквартирных домах не будут квалифицироваться как деятельность по сохранению объектов культурного наследия, если они не касаются объектов под охраной. В результате подрядчикам не потребуется лицензия на сохранение исторических памятников. Достаточно будет наличие регистрации в списке квалифицированных подрядных организаций.