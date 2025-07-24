В России изменили срок оплаты услуг ЖКХ

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В России с 1 марта 2026 года срок внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги будет изменен: теперь оплату необходимо будет производить не позднее 15-го числа месяца, вместо ранее установленного 10-го числа. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и вопросам ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 марта 2026 года крайний срок оплаты коммунальных услуг переносится на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца», — отметил Колунов. Его слова приводит РИА Новости

По его словам, данная мера позволит гражданам избежать просрочек и штрафов, так как зарплата у многих поступает на счета после 12-го или 15-го числа. Таким образом, у населения появится больше времени для своевременного исполнения своих обязательств по платежам.

Колунов также подчеркнул, что изменение сроков благоприятно скажется и на деятельности управляющих компаний и поставщиков коммунальных ресурсов. По его мнению, это позволит оптимизировать процессы планирования и обработки поступающих платежей, а также снизит нагрузку на бухгалтерские службы организаций в первые дни месяца. В результате перенос крайнего срока оплаты на пять дней создаст удобства как для граждан, так и для УК и ресурсоснабжающих организаций, резюмировал парламентарий.