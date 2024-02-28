В «РКС-Самара» за год обновили больше 1000 колодцев и поставили новые задвижки на сетях

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Когда речь заходит об обновлении сетей, многие представляют себе замену участка трубы. Но это лишь часть работы. Кроме самих трубопроводов к сетям относятся и колодцы, и водопроводные камеры, и запорная арматура. И их тоже нужно менять и ремонтировать.

Так, в 2023 году специалисты «РКС-Самара» заменили 385 задвижек разного диаметра от 50 до 1000 мм. Это специальная запорная арматура, с помощью которой можно управлять потоками воды, делать технологические переключения, отключать участки сети. Также поставили 104 новых гидранта взамен тех, которые вышли из строя.

На колодцах холодного водоснабжения и канализации заменили 1075 крышек. Предприятие по-прежнему много внимания уделяет безопасности люков: устанавливает в горловины устройства от падения, меняет чугунные крышки на полимерные там, где это возможно (в газонах, например), ставит замки на колодцах, куда ассенизаторы пытаются незаконно сливать ЖБО. Как результат, в 2023 году было отмечено небольшое снижение случаев воровства или пропажи крышек люков.

Ремонт и обновление сетей часто проходят незаметно для жителей. Но эта невидимая работа повышает надёжность и бесперебойность системы водоснабжения для города.

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»