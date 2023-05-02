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В «РКС-Самара» придумывают, как не допустить попадание в колодец людей и машин

2 мая 2023 14:53
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Так, в ресурсной компании разработали и внедрили специальные конструкции, которые в шутку называют «черепашка» или «паук» - их устанавливают в горловине колодца на специальных креплениях.

Попадание в открытый колодец - очень неприятное и опасное происшествие, которое, к сожалению, может произойти, пока в городе продолжаются кражи крышек люков.

В «РКС-Самара» борются с проблемой комплексно: продвигают на законодательном уровне  ужесточение наказания за воровство металлических деталей коммунальной инфраструктуры, а также придумывают защитные устройства, которые не дают провалиться в открытый колодец.

Так, в ресурсной компании разработали и внедрили специальные конструкции, которые в шутку называют «черепашка» или «паук» - их устанавливают в горловине колодца на специальных креплениях. Диск в центре устройства не даст провалиться туда человеку или животному. Таким образом только в 2022 году обезопасили больше 350 люков.

Сейчас в «РКС-Самара» работают над новым изобретением, которое планируют устанавливать в колодцах на проезжей части. Усиленная конструкция с изменёнными креплениями должна помочь удержать машину от попадания колесом в горловину люка. Новое устройство проходит «обкатку»: его устанавливают на проездах внутри производственных объектов, а также как дополнительную защиту в местах, где часто происходят кражи крышек.

 

Фото:  «РКС-Самара»

Теги: РКС-Самара

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