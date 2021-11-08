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В регионе продолжается акция «В Новый год – без долгов!» для предпринимателей
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В регионе продолжается акция «В Новый год – без долгов!» для предпринимателей

8 ноября 2021 15:57
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Первые 450 организаций региона подали заявки на участие в акции.

Первые 450 организаций региона подали заявки на участие в акции «В Новый год – без долгов!», организованной Самарским филиалом АО «ЭнергосбыТ Плюс». Следует отметить, что в 2021 году она впервые проводится для клиентов - юридических лиц.

Напомним, что в Самарской области акция «В Новый год – без долгов!» проходит с 2015 года. Причем все прежние годы ее участниками становились исключительно физические лица – жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. 

Для того, чтобы стать претендентом на победу, предпринимателям необходимо до 30 ноября заплатить за тепло и горячую воду за два последних месяца (ноябрь и декабрь) сразу. При этом обязательным условием участия в акции является регистрация бизнеса в личном кабинете для клиентов - юридических лиц.

«Мы приняли решение сориентировать популярную среди жителей новогоднюю акцию на предприятия и организации региона. Уже сегодня мы отмечаем высокую активность предпринимателей Самарской области, которые оценили нашу инициативу», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробную информацию об акции можно получить по телефону +7(800) 600-03-90, на сайте компании https://samara.esplus.ru/, а также в офисах продаж и обслуживания клиентов – юридических лиц: г. Самара, ул. Маяковского, д. 15; г. Тольятти, ул. Матросова, д. 40 и ул. Дзержинского, д. 18А; г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, д. 4А; г. Сызрань, проспект 50 лет Октября, д. 24.

 

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