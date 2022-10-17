В регионе отдельные категории граждан получат по 145 тысяч рублей на проведение газа в дома

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В Самарской области отдельные категории граждан могут получить компенсацию на оплату расходов на газификацию своих домов. По информации министерства социально-демографической и семейной политики, данную меру соцподдержки уже получили 110 семей региона.

Президент Владимир Путин, выступая на «Российской энергетической неделе», поручил губернаторам предоставить нуждающимся семьям единовременные выплаты в размере минимум 100 тысяч рублей на приобретение оборудования и проведение газа в дом.

В Самарской области размер выплаты составляет 145 тысяч рублей - на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования и на услуги по проектированию и строительству газораспределительных сетей. Данная мера предоставляется с прошлого года.

Социальную выплату смогут получить многодетные семьи, ветераны, инвалиды и семьи с низкими доходами. Этим людям не под силу самим закупить дорогостоящее оборудование. Но и счета за электричество зимой бьют по карману. Газ – это более удобный и дешевый источник энергии.

Многодетная семья Анастасии и Сергея Овчаренко живут в селе Жигули Ставропольского района. Их дом не был газифицирован. Теплые полы справлялись с обогревом, но плата за электроэнергию была очень высокая.

«Мы включали полы только по ночам, но все равно счетчик ежемесячно наматывал на 12 тысяч рублей, - рассказывает Анастасия Овчаренко. - Да и окна «плакали» из-за разницы температур, а в комнатах было сыро».

С помощью социальной выплаты семья Овчаренко смогла установить газовое оборудование у себя дома. Теперь жилье отапливается круглосуточно, а семья экономит на коммунальных платежах.

Программа социальной газификации будет продлена после 2022 года. Кроме жилых домов в нее включат медицинские учреждения.

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