В регионе начался отопительный сезон

Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, на сегодняшний день, в соответствии с постановлениями администраций муниципальных образований, отопительный период уже начался во всех 37 муниципальных районах региона.
В соответствии с поручением губернатора Вячеслава Федорищева, на особом контроле находится старт отопительного сезона в социальных учреждениях.
В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее - в жилые дома в соответствии с графиком.
Запущено 956 котельных. По заявкам потребителей тепло получают 5426 объектов:
школы – 600,
детсады – 713,
учреждения допобразования – 54,
медучреждения – 612,
ВУЗы и СУЗы – 76,
объекты культуры – 452,
учреждения опеки, попечительства и соцподдержки – 127,
МКД – 2792.
«Процесс подачи теплоносителя потребителям достаточно объемный процесс. Помимо заполнения сетей теплоснабжения водой необходимо также обеспечить наладку внутридомовых инженерных коммуникаций, вывести объекты на установленный режим теплоснабжения. Из практики: после начала отопительного сезона данные процессы могут занимать до 14 дней», - отметили в Министерстве энергетики и ЖКХ региона.
