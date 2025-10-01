В регионе начался отопительный сезон

81

Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, на сегодняшний день, в соответствии с постановлениями администраций муниципальных образований, отопительный период уже начался во всех 37 муниципальных районах региона.

В соответствии с поручением губернатора Вячеслава Федорищева, на особом контроле находится старт отопительного сезона в социальных учреждениях.

В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее - в жилые дома в соответствии с графиком.

Запущено 956 котельных. По заявкам потребителей тепло получают 5426 объектов:

школы – 600,

детсады – 713,

учреждения допобразования – 54,

медучреждения – 612,

ВУЗы и СУЗы – 76,

объекты культуры – 452,

учреждения опеки, попечительства и соцподдержки – 127,

МКД – 2792.

«Процесс подачи теплоносителя потребителям достаточно объемный процесс. Помимо заполнения сетей теплоснабжения водой необходимо также обеспечить наладку внутридомовых инженерных коммуникаций, вывести объекты на установленный режим теплоснабжения. Из практики: после начала отопительного сезона данные процессы могут занимать до 14 дней», - отметили в Министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Фото: freepik.com