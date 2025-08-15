89

Глава Самарского района областной столицы Роман Радюков вместе с заместителем председателя городской Думы Сергеем Рязановым проверил ход капитального ремонта многоквартирных домов. Всего на территории района при содействии регионального Фонда капитального ремонта в этом году ремонтируют 32 объекта, в том числе «Дом специалистов» на пересечении ул. Галактионовской и Высоцкого, имеющий статус памятника архитектуры.



Для жителей «Дома специалистов», который был восстановлен после крупного пожара в 2003 году, сейчас капитально ремонтируют фасад. «Капремонт начался в прошлом году: в полном объеме обновили кровлю, фасад со стороны двора. Сейчас работы идут на лицевом фасаде, в том числе рабочие восстанавливают балконы, штукатурный слой, декоративные элементы», – рассказал заместитель руководителя службы заказчика Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Власкин.



Ранее во взаимодействии со своей управляющей компанией жители «Дома специалистов» привели в порядок теплоузел, чтобы исключить перебои в подаче отопления в холода. В данный момент начинается замена участка входящих тепловых коммуникаций.



В доме № 28 по улице Куйбышева решение о проведении капремонта крыши и фасада, который проведен в этом году, было принято после обрушения части потолочных конструкций. Кроме того, жители попросили привести в порядок наружные стены. При поддержке районной администрации они планируют войти в одну из программ благоустройства и преобразить двор.



В рамках программы капремонта в Самаре к настоящему времени готовы 149 зданий, еще 482 объекта в работе. В том числе в 22 домах меняют лифты, в 83 домах ремонтируют фундамент.



По данным Фонда капитального ремонта Самарской области, собственники многоквартирных домов, которые вошли в краткосрочный план капремонта на 2025-2027 гг., уже получили предложения о проведении работ. Они размещены на оборотной стороне квитанций для оплаты взносов на капремонт. Также ознакомиться с информацией можно на официальном сайте Фонда по ссылке: https://fcrso.ru/overhaul/p. После получения предложения собственники должны провести общее собрание и принять решение о проведении либо об отказе от предложенного капитального ремонта, определить сроки переноса или принять решение о замене вида работ.

Фото: администрация Самары