Я нашел ошибку
Главные новости:
Это экологические маршруты по Жигулёвскому государственному природному биосферному заповеднику имени И. И. Спрыгина.
Экотропы Самарской области теперь на национальном туристическом портале
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре.
«Т Плюс» выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика
В 82% школ и детских садиков Самары успешно прошли гидравлические испытания.
В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону
Среди первых доноров была заведующая поликлиническим отделением Большеглушицкой ЦРБ Сауле Айбулатова.
Жители села Большая Глушица приняли участие в донорской акции
Еще 482 объекта в работе. В том числе в 22 домах меняют лифты, в 83 домах ремонтируют фундамент.
В рамках программы капремонта в Самаре к настоящему времени готовы 149 зданий
Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и организаций Куйбышевского района Самары.
Раньше срока: «Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра
Жители и гости Самарской области увидят выступления популярной российской певицы Юлианны Карауловой, групп PIZZA и «Катюша», а также региональных артистов и коллективов, станут участниками культурных и спортивных событий.
В Самаре на площади Куйбышева состоится Фестиваль «Русское лето. ZaРоссию» 
В нём могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства, которые включены в реестр субъектов МСП, и чей ОКВЭД относится к сфере креативных индустрий.
В Самарской области стартовал прием заявок на обучающий курс для креативных предпринимателей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.77
0.17
EUR 93.06
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В рамках программы капремонта в Самаре к настоящему времени готовы 149 зданий

15 августа 2025 16:13
89
Еще 482 объекта в работе. В том числе в 22 домах меняют лифты, в 83 домах ремонтируют фундамент.

Глава Самарского района областной столицы Роман Радюков вместе с заместителем председателя городской Думы Сергеем Рязановым проверил ход капитального ремонта многоквартирных домов. Всего на территории района при содействии регионального Фонда капитального ремонта в этом году ремонтируют 32 объекта, в том числе «Дом специалистов» на пересечении ул. Галактионовской и Высоцкого, имеющий статус памятника архитектуры.

Для жителей «Дома специалистов», который был восстановлен после крупного пожара в 2003 году, сейчас капитально ремонтируют фасад. «Капремонт начался в прошлом году: в полном объеме обновили кровлю, фасад со стороны двора. Сейчас работы идут на лицевом фасаде, в том числе рабочие восстанавливают балконы, штукатурный слой, декоративные элементы», – рассказал заместитель руководителя службы заказчика Фонда капитального ремонта Самарской области Михаил Власкин.

Ранее во взаимодействии со своей управляющей компанией жители «Дома специалистов» привели в порядок теплоузел, чтобы исключить перебои в подаче отопления в холода. В данный момент начинается замена участка входящих тепловых коммуникаций. 

В доме № 28 по улице Куйбышева решение о проведении капремонта крыши и фасада, который проведен в этом году, было принято после обрушения части потолочных конструкций. Кроме того, жители попросили привести в порядок наружные стены. При поддержке районной администрации они планируют войти в одну из программ благоустройства и преобразить двор.

В рамках программы капремонта в Самаре к настоящему времени готовы 149 зданий, еще 482 объекта в работе. В том числе в 22 домах меняют лифты, в 83 домах ремонтируют фундамент.

По данным Фонда капитального ремонта Самарской области, собственники многоквартирных домов, которые вошли в краткосрочный план капремонта на 2025-2027 гг., уже получили предложения о проведении работ. Они размещены на оборотной стороне квитанций для оплаты взносов на капремонт. Также ознакомиться с информацией можно на официальном сайте Фонда по ссылке: https://fcrso.ru/overhaul/p. После получения предложения собственники должны провести общее собрание и принять решение о проведении либо об отказе от предложенного капитального ремонта, определить сроки переноса или принять решение о замене вида работ.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре.
15 августа 2025, 16:49
«Т Плюс» выполняет программу обновления теплосетей в Самаре без отставаний от графика
За лето 2025 года специалисты «Т Плюс» выполнят техническое перевооружение 21 участка тепловых сетей в Самаре. ЖКХ
51
В 82% школ и детских садиков Самары успешно прошли гидравлические испытания.
15 августа 2025, 16:30
В Самаре школы, детские сады и учреждения дополнительного образования готовят к предстоящему отопительному сезону
В 82% школ и детских садиков Самары успешно прошли гидравлические испытания. Благоустройство
10
Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и организаций Куйбышевского района Самары.
15 августа 2025, 16:06
Раньше срока: «Т Плюс» завершила гидравлические испытания тепловых сетей отопительной котельной 116 километра
Уже в субботу, 16 августа, теплоэнергетики совместно с персоналом обслуживающих организаций начнут подключение горячего водоснабжения для жилых домов и... ЖКХ
130

В центре внимания
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
15 августа 2025  13:59
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
147
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
15 августа 2025  13:51
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
153
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
15 августа 2025  13:25
Вячеслав Федорищев встретился с самарскими участниками интенсива по развитию БАС «Архипелаг-2025»
262
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
15 августа 2025  10:32
Появились подробности массированной атаки беспилотников на Самарскую область
274
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
15 августа 2025  09:25
Самарскую область 15 августа атаковали 13 вражеских беспилотников
239
Весь список