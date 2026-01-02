В пятницу, 2 января, в областном центре отключат воду на двух улицах

Адреса назвали в ресурсоснабжающей компании.

В пятницу, 2 января, в областном центре будут проводить ремонт на коммунальных сетях. В связи с этим без холодной воды могут остаться жители следующих и прилегающих к ним домов:



- ул. Николая Панова, 40;

- ул. Рыльская, 34.



Кроме того, работы планируются на участках на ул. Челюскинцев, 10 и Московском шоссе, 87а, но ограничивать подачу ресурса там не будут.



Если ХВС отключили, а дома нет в вышеобозначенном списке, то стоит обратиться в управляющую компанию — специалисты могут проводить внутренний ремонт в подвале или у соседей.



Сообщить об утечках и открытых колодцах можно в диспетчерскую по номеру: 334-75-12 (круглосуточно), пишет 450Медиа.