Самарскому баянисту Войтенко коммунальщики в Москве разбили стекло машины

Известный самарский музыкант и политик Сергей Войтенко пострадал во время новогодних выступлений в Москве. Пока дуэт «баян Микст» пел и играл, коммунальщики сбросили на его машину во дворе дома снег с крыши. Об этом сообщил сам пострадавший в социальных сетях.

«Управляющая компания ГБУ „Жилищник района Арбат“ устроила свой „праздник“ — начала очистку крыши. Ни объявления, ни звонка, ни попытки предупредить автовладельцев, хотя номера телефонов лежат у всех под стеклом. В итоге на мою машину рухнула глыба снега со льдом, разбив лобовое стекло», — пожаловался Войтенко.

Ущерб баянист оценил скромно в 160 тыс. рублей. Его намерения серьёзны: «Молчать нельзя. Сегодня пострадал автомобиль, а завтра может пострадать чья-то жизнь!» Войтенко заявил, что уже написал заявление в полицию, и призвал вмешаться лично мэра Москвы Сергея Собянина, пишет Самара-АиФ.

Фото в иллюстративных целях pxhere.com