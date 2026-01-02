Роскачество: самыми проблемными товарами в 2025 г. были сыр и спортивное питание

Самыми проблемными категориями товаров в 2025 году стали сыры и спортивное питание, заявил руководитель Роскачества Максим Протасов.

Он отметил, что в сырах проблемы обнаруживались наиболее массово. Например, в сырах с плесенью нарушения были выявлены в 95% товаров.

"Практика показывает, что даже в казалось бы простых категориях результаты могут быть неожиданными. В 2025 году массовые нарушения выявились в категориях, связанных с сыром", – сказал Протасов агентству ТАСС.

Глава Роскачества также констатировал, что в 45% образцов сыра для пиццы были обнаружены неучтенные растительные жиры. Кроме того, в 35% сыров были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Не менее проблемным, продолжил Протасов, был порошковый протеин: в этой категории нарушения выявлены в 94% образцов. Наиболее массовая проблема – несоблюдение маркировки по составу, в частности, содержание собственно белка в представленном на рынке порошковом протеине может колебаться от 11% до 84%.