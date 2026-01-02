С 1 января в Самарской области повышается единовременная выплата при заключении контракта с Минобороны России

С 1 января 2026 года в Самарской области единовременная выплата заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации повышается до 1,5 млн рублей. За первый год службы сумма выплат составит более 4 млн рублей. Кроме того, военнослужащие могут воспользоваться возможностью списания долгов до 10 млн рублей.

«Защита Родины — это не только наш священный долг, но и фундамент будущего страны и наших детей. Пока другие только планируют, вы уже сегодня можете обеспечить своей семье безопасность. Многие ребята уже там, и им нужна ваша поддержка! Время не ждет!», - отметил ветеран СВО, помощник губернатора Самарской области, выпускник «Школы героев» Максим Меделяев.

Ветеран СВО также подчеркнул, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев делает все возможное для поддержки действующих военнослужащих и ветеранов спецоперации. В регионе обеспечивается комплексная помощь участников СВО и их близких. Разрабатываются дополнительные региональные меры поддержки, сегодня в Самарской области их уже 47.

«Мы пишем новую историю нашей страны - отстаиваем свой суверенитет. Для меня как для ветерана это самое важное - чтить традиции и память о подвигах и защищать родное», - заявил Максим Меделяев.