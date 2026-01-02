Косметолог дала советы по восстановлению кожи после новогодних праздников

В период новогодних каникул на состояние кожи влияют сбившийся сон, праздничное питание и неблагоприятные условия окружающей среды. В результате она может выглядеть менее свежей, терять влагу, реагировать отечностью и повышенной чувствительностью. О том, как помочь коже восстановиться после праздничного стресса, рассказала 2 января «Известиям» косметолог, основатель и ведущий преподаватель учебного центра «КосметПросвет» Наталья Моисеенко.

«Конечно, коже не требуется агрессивное «очищение от токсинов». После праздничного периода ее основная задача — восстановить барьерные функции и поддержать естественные процессы регенерации, которые в условиях холода и стресса физиологически замедляются», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, оптимальным вариантом считаются деликатные очищающие продукты с нейтральным уровнем pH, не нарушающие липидный слой.

Также вторым важным этапом является увлажнение, добавила Моисеенко. Даже если ощущение сухости выражено слабо, кожа часто страдает от скрытого обезвоживания из-за отопления и холодного воздуха. В этом случае рекомендуются средства с гиалуроновой кислотой, глицерином и церамидами, которые помогают восстановить водный баланс и снизить чувство стянутости. Перед длительными прогулками на морозе специалисты также советуют дополнительно защищать кожу лица и рук плотными кремами, создающими барьер от ветра и холода.