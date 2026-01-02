Я нашел ошибку
Главные новости:
На поддержку семей с детьми в Самарской области в прошлом году направили более 39 миллиардов рублей, что почти на 10% больше уровня 2024 года. 
В регионе мер поддержки семей с детьми становится больше
В регистрационно-экзаменационных отделениях региональной Госавтоинспекции рабочие дни 3, 9 и 10 января.
Режим работы в праздничные и выходные дни РЭО, УВМ и ИЦ ГУ МВД СО
Цель обследования — своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.
В новогодние праздники жители региона могут пройти диспансеризацию
Температура воздуха в Самаре ночью -15,-17°С, днем -4,-6°С. На дорогах местами снежные переметы, гололедица.
3 января в регионе небольшой снег, слабая метель, до -8°С
В новогоднюю ночь первой в Самарской области родилась девочка
В новогоднюю ночь первой в Самарской области родилась девочка
Социологи выяснили, какие обещания чаще всего дают россияне в Новый год
Социологи выяснили, какие обещания чаще всего дают россияне в Новый год
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
Поисковики Самарской области нашли живыми 836 человек в 2025 году
Поисковики Самарской области нашли живыми 836 человек в 2025 году
В рамках фестиваля "Сказки по-волжски" в Загородном парке Самары пройдёт несколько мероприятий
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Поисковики Самарской области нашли живыми 836 человек в 2025 году

181
Поисковики Самарской области нашли живыми 836 человек в 2025 году

 

2025 год стал для отряда "ЛизаАлерт" рекордным: было зафиксировано 1 255 обращений о пропаже людей, из которых 155 связаны с поисками в природной среде. Полноценный поисковый штаб на месте разворачивали 92 раза — с выездом к месту пропажи, организацией рабочих мест координаторов, регистраторов и операторов радиосвязи, а также с участием десятков добровольцев.

Кроме того, 120 раз отряд выполнял автономные задачи — выезды без организации штаба почти каждый третий день года.

Ещё 291 поиск заключался в скрупулёзной работе с информацией: распространении ориентировок с фото, обзвоне больниц, знакомых и коллег пропавших, а также взаимодействии с государственными службами.

По итогам 2025 года 836 поисков завершились успешно — люди возвращены к семьям. К сожалению, в 69 случаях поиски закончились трагически. 

53 раза в поисках участвовало направление «Лес на связи», когда человек имел при себе телефон и мог сообщить о своём местонахождении, позволяя направить на помощь опытных добровольцев, пишет Самара-МК.

ФОТО: T.ME/LIZAALERT63

