Переправу из Самары в Рождествено закрыли из-за погоды

Желающим переправиться из Самары через Волгу или наоборот придется отложить свои планы.

«В связи с тяжелой ледовой обстановкой на линии „Самара-Рождествено“ движение судов временно приостановлено. В зависимости от ледовой обстановки возможны изменения в расписании», — сообщили в пятницу, 2 января, представители «Самарского речного пассажирского предприятия».

Сейчас, судя по расписанию, ежедневно запланированы четыре рейса по маршруту из Самары в Рождествено — в 8:00, в 12:00, в 15:00 и в 17:00. Обратно — в 9:00, 13:00, 16:00, 18:00, пишет 63.ру.