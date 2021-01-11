В праздники «РКС-Самара» отработали без происшествий

149

Для оперативного устранения возможных аварийных ситуаций в «РКС-Самара» на праздничные дни было организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад и семи дополнительных комплексных бригад.

Главным в работе специалистов было обеспечение бесперебойной подачи воды в дома жителей. В результате, крупных отключений и утечек на сетях водоснабжения удалось избежать, головные сооружения, насосные станции «РКС-Самара» работали в штатном режиме.

Воспользовавшись снижением пассажиропотока, бригады цеха канализации провели большие работы, с перекрытием движения трамваев, по замене канализационных сетей дома №153 по ул.Галактионовской. Участок сети перенесли на другое место, так как раньше труба частично проходила под домом, что создавало неудобства и для жителей, и для сотрудников обслуживающей компании. На перенесенном отрезке построены три новых канализационных колодца, участок уже действует, сеть работает в штатном режиме.