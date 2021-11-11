В Отрадном в 2022 году благоустроят три общественные территории

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2022 год прибавит в Самарской области благоустроенных общественных локаций. Работы продолжатся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Новый вид обретут еще 141 общественное пространство и 314 дворов.

К подготовке документации по закупкам и выбору подрядчиков для работы по благоустройству в рамках нацпроекта на 2022 год муниципалитеты приступили уже в августе-сентябре. Контроль и мониторинг за процессом госзакупок осуществляет Министерство энергетики и ЖКХ. Специалистами ведомства регулярно проводятся совещания и ВКС с органами местного самоуправления в целях скорейшего заключения контрактов.

По решению жителей Отрадного в 2022 году в городе продолжится благоустройство сквера Победы (2-й этап) и бульвара на ул. Пионерской (3-й этап). Впервые строители зайдут на территорию сквера по ул. Нефтяников.

В сквере Победы обустроят детскую игровую площадку для маломобильных групп населения. Основание под площадку было сделано в этом году. Также в сквере проложили аллеи из брусчатки. В сквере по ул. Нефтяников благоустройство начнется с демонтажных работ и опиловки деревьев. В сквере имеется разрушенный фонтан. «Сквер давно нуждается в реконструкции, тем более в этом районе города нет больше такой большой зеленой площадки. К тому со сквером соседствует пансионат для ветеранов, так что в этой тихой зоне отдыха смогут гулять и жители домов и проживающие в пансионате пожилые люди», - говорит жительницы Отрадного Наталья Ларина.

На бульваре по ул. Пионерской благоустройства коснется участок от ул. Отрадная до ул. Сабирзянова. Здесь уложат тротуарную плитку, параллельно сделают велодорожку, смонтируют новое освещение, установят скамейки и урны, высадят новые деревья.

Подрядчик по производству работ на всех территориях определен. Контракт с ним заключен 4 октября.

Помимо трех общественных пространств, в Отрадном в 2022 году будет благоустроена улица Победы. Проект ее преображения в этом году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.

Напомним, что с 2018 по 2021 годы благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Отрадном благоустроено 15 общественных пространств и 27 дворовых территорий.