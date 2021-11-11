Я нашел ошибку
Главные новости:
Instagram предложит отдохнуть от ленты
Instagram предложит отдохнуть от ленты
В Отрадном в 2022 году благоустроят три общественные территории
В Отрадном в 2022 году благоустроят три общественные территории
В ВОЗ обеспокоены возросшим риском вспышек кори
В ВОЗ обеспокоены возросшим риском вспышек кори
самарские студенты принимают участие в VII Российско-Китайском молодежном форуме
Самарские студенты принимают участие в VII Российско-Китайском молодежном форуме
В Самаре собираются открыть новый рынок
В Самаре собираются открыть новый рынок
На пожаре в Сызрани погиб ребенок
На пожаре в Сызрани погиб ребенок
Житель Самарской области перевел один миллион рублей на «безопасный» банковский счет мошенника
Житель Самарской области перевел один миллион рублей на «безопасный» банковский счет мошенника
В Самаре рассматривают возможность повышения стоимости проезда
В Самаре рассматривают возможность повышения стоимости проезда
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.69
-0.6
EUR 81.79
-0.86
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев пригласили присоединиться к песенному флешмобу «Синий платочек»
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником
В Кинеле благодаря сотрудниками следственного управления дети-сироты получили жилье
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Отрадном в 2022 году благоустроят три общественные территории

11 ноября 2021 11:57
79
В Отрадном в 2022 году благоустроят три общественные территории

2022 год прибавит в Самарской области благоустроенных общественных локаций. Работы продолжатся в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Новый вид обретут еще 141 общественное пространство и 314 дворов.

К подготовке документации по закупкам и выбору подрядчиков для работы по благоустройству в рамках нацпроекта на 2022 год муниципалитеты приступили уже в августе-сентябре. Контроль и мониторинг за процессом госзакупок осуществляет Министерство энергетики и ЖКХ. Специалистами ведомства регулярно проводятся совещания и ВКС с органами местного самоуправления в целях скорейшего заключения контрактов.

По решению жителей Отрадного в 2022 году в городе продолжится благоустройство сквера Победы (2-й этап) и бульвара на ул. Пионерской (3-й этап). Впервые строители зайдут на территорию сквера по ул. Нефтяников.

В сквере Победы обустроят детскую игровую площадку для маломобильных групп населения. Основание под площадку было сделано в этом году. Также в сквере проложили аллеи из брусчатки. В сквере по ул. Нефтяников благоустройство начнется с демонтажных работ и опиловки деревьев. В сквере имеется разрушенный фонтан. «Сквер давно нуждается в реконструкции, тем более в этом районе города нет больше такой большой зеленой площадки. К тому со сквером соседствует пансионат для ветеранов, так что в этой тихой зоне отдыха смогут гулять и жители домов и проживающие в пансионате пожилые люди», - говорит жительницы Отрадного Наталья Ларина.

На бульваре по ул. Пионерской благоустройства коснется участок от ул. Отрадная до ул. Сабирзянова. Здесь уложат тротуарную плитку, параллельно сделают велодорожку, смонтируют новое освещение, установят скамейки и урны, высадят новые деревья.  

Подрядчик по производству работ на всех территориях определен. Контракт с ним заключен 4 октября.

Помимо трех общественных пространств, в Отрадном в 2022 году будет благоустроена улица Победы. Проект ее преображения в этом году стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений.

Напомним, что с 2018 по 2021 годы благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Отрадном благоустроено 15 общественных пространств и 27 дворовых территорий.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
самарские студенты принимают участие в VII Российско-Китайском молодежном форуме
11 ноября 2021  11:41
Самарские студенты принимают участие в VII Российско-Китайском молодежном форуме
54
В Самаре рассматривают возможность повышения стоимости проезда
11 ноября 2021  11:24
В Самаре рассматривают возможность повышения стоимости проезда
216
Дмитрий Азаров вошел в состав Комиссии «Единой России» по образованию и науке
11 ноября 2021  10:01
Дмитрий Азаров вошел в состав Комиссии «Единой России» по образованию и науке
148
В Самарской области проведут розыгрыш ценных призов среди вакцинированных
10 ноября 2021  11:58
В Самарской области проведут розыгрыш ценных призов среди вакцинированных
509
9 ноября губернатор ответил на вопросы телезрителей в прямом эфире программы
9 ноября 2021  20:46
Дмитрий Азаров: лучше QR-коды, чем всеобщий карантин
730
Весь список