В осенней акции «ЭнергосбыТ Плюс» приняли участие свыше 40 тысяч жителей Самарской области

В акции «Плати – не ПЕНЯй!» приняли участие свыше 40 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». В общей сложности они оплатили 168 миллионов рублей накопившихся долгов за энергоресурсы.

Акция «ЭнергосбыТ Плюс» проходила с 1 по 30 сентября 2025 года. Для участия в ней клиентам – физическим лицам необходимо было оплатить текущее начисление и погасить сумму имеющейся задолженности за отопление, горячее водоснабжение, а для жителей Автозаводского района Тольятти также холодное водоснабжение и водоотведение. Выполнившим условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики списали имеющиеся пени.

Следить за акциями Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно на сайте samara.esplus.ru.