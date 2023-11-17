Я нашел ошибку
Главные новости:
Ведущие Анфиса Черных и Антон Зайцев отправляются в путешествие по стране, чтобы выяснить, где на Руси жить хорошо и счастливо.
На телеканале «Пятница» вновь расскажут про Самарскую область
Все конкурсные этапы пройдут до 17 ноября, а имена победителей Премии мы узнаем 18 ноября 2023 года.
«Студент года. IT»: как стартовали конкурсные этапы Премии 
За последние несколько лет на территории региона по инициативе главы области введены значимые меры поддержки семей с детьми.
Многодетная семья из Кошкинского района переехала в свойдом благодаря господдержке
В России запустят аналог «Евровидения».
В России хотят запустить аналог «Евровидения»
В Самарской области экс-руководитель МКУ «Ресурсный центр» признана виновной в мошенничестве
В Самарской области экс-руководитель МКУ «Ресурсный центр» признана виновной в мошенничестве
По факту драки между подростками в Тольятти организована доследственная проверка
По факту драки между подростками в Тольятти организована доследственная проверка
Самарская область вошла в топ-10 лидеров по участию в «Уроке цифры» на тему «Мессенджеры»
Самарская область вошла в топ-10 лидеров по участию в «Уроке цифры» на тему «Мессенджеры»
В октябре 13 тысяч абонентов "РКС-Самара" заплатили долги
В октябре 13 тысяч абонентов "РКС-Самара" заплатили долги
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.95
-0.51
EUR 96.59
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В октябре 13 тысяч абонентов "РКС-Самара" заплатили долги

17 ноября 2023 13:31
123
В октябре 13 тысяч абонентов "РКС-Самара" заплатили долги

В октябре более 13 тысяч абонентов «РКС-Самара» приняли участие в поощрительной акции и оплатили долги на 19 миллионов рублей.  Сотрудники предприятия благодарят всех, кто своевременно оплачивает полученные услуги водоснабжения и водоотведения, этим жители вносят свой посильный вклад в обслуживание и развитие коммунальной инфраструктуры города.

Следующую поощрительную акцию для добросовестных плательщиков «РКС-Самара» будет проводить в канун новогодних праздников. Получайте и оплачивайте услуги. Ждите подарков.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В "РКС-Самара" прошла традиционная встреча директора и сотрудников в формате "без галстуков"
16 ноября 2023, 13:21
В "РКС-Самара" прошла традиционная встреча директора и сотрудников в формате "без галстуков"
На традиционную встречу «без галстуков» с главным управляющим директором в не совсем формальной обстановке собрались 18 сотрудников из разных... ЖКХ
325
Несколько лет компания реализует программу «Вода с улицы - в дом», участники которой могут подключить холодную воду на персональных условиях.
14 ноября 2023, 14:40
«Вода с улицы - в дом»: за месяц специалисты «РКС-Самара» подключили ещё 10 домов к воде
Несколько лет компания реализует программу «Вода с улицы - в дом», участники которой могут подключить холодную воду на персональных условиях. ЖКХ
587
«РКС-Самара» начали отключать услуги водоотведения в квартирах должников. 
13 ноября 2023, 16:12
Предупреждали - теперь действуем: «РКС-Самара» затампонировали два дома сразу
«РКС-Самара» начали отключать услуги водоотведения в квартирах должников.  ЖКХ
891

В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
17 ноября 2023  10:03
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
189
Это крупнейшее деловое событие отрасли, организуемое Министерством транспорта РФ при поддержке Правительства России.
16 ноября 2023  19:17
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в «Транспортной неделе»
438
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
16 ноября 2023  13:02
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
598
Татьяна Голикова выразила благодарность руководителям регионов, участвующих в модернизации центров занятости, за большую совместную работу.
15 ноября 2023  16:33
Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый центр занятости в Самаре
846
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
530
Весь список