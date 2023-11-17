В октябре 13 тысяч абонентов "РКС-Самара" заплатили долги

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В октябре более 13 тысяч абонентов «РКС-Самара» приняли участие в поощрительной акции и оплатили долги на 19 миллионов рублей. Сотрудники предприятия благодарят всех, кто своевременно оплачивает полученные услуги водоснабжения и водоотведения, этим жители вносят свой посильный вклад в обслуживание и развитие коммунальной инфраструктуры города.

Следующую поощрительную акцию для добросовестных плательщиков «РКС-Самара» будет проводить в канун новогодних праздников. Получайте и оплачивайте услуги. Ждите подарков.