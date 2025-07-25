В Новокуйбышевске для ремонта теплосети будет временно приостановлено автомобильное движение по проспекту Победы

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Специалисты «Т Плюс» выполнят ремонтные работы на теплосети в районе торгового центра «Миндаль». Для качественного их проведения потребуется ограничить движение транспорта по проспекту Победы в районе пересечения с улицей Свердлова с 22:00 25 июля до 04:00 28 июля.

На данный период будут изменены маршруты движения пассажирского транспорта. Схемы дорожного движения утверждены администрацией города. «Т Плюс» обращает внимание автомобилистов на необходимость учитывать эту информацию и заранее выбирать альтернативные пути проезда.

«Т Плюс» напоминает о важности соблюдения правил безопасности вблизи мест проведения ремонта теплосетей и призывает жителей с пониманием отнестись к важным работам, призванным повысить комфорт горожан ближайшей зимой. Обо всех фактах отсутствия ограждений необходимо сообщать в «Тепловую справочную службу» (ТСС) на портале tss.tplusgroup.ru.