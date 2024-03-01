В личном кабинете клиента «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за тепло

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С 1 марта клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за тепло за февраль. Оперативно узнать свое начисление за минувший месяц и произвести оплату можно в Личном кабинете.

Данный сервис предназначен для управления лицевым счетом онлайн, где бы клиент не находился. Личный кабинет доступен с любого мобильного устройства и имеет веб-версию. С его помощью можно также передать показания приборов учета, подать заявку в службу поддержки и подписаться на получение электронной квитанции.

«Вместе с тем в платежных документах за февраль победители акции «В Новый год – без долгов» увидят призовое зачисление в размере 1000 рублей на оплату энергоресурсов. Бонус от энергетиков получат 172 жителя Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Поздравляю счастливчиков и желаю удачи в будущих акциях всем клиентам энергокомпании!» - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Уточнить лицевые счета победителей акции «В Новый год – без долгов!» 2023-2024 гг. можно на официальном сайте компании.

Фото: freepik.com