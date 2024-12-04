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В губернии установлены тарифы на электроэнергию для населения на 2025 год

4 декабря 2024 17:26
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Тарифы разделились на три диапазона.

Ежегодно Самарская область устанавливает тарифы на электрическую энергию для населения, следуя общей практике российских регионов. В этом году при определении тарифов на электроэнергию на 2025 год департаментом учитывались изменения в структуре тарифов, произошедшие в 2024 году.

Если до конца апреля 2024 года тариф на электроэнергию был дифференцирован только по времени суток, то начиная с 1 мая 2024 года тариф стал дифференцироваться еще и по объему потребления электроэнергии в месяц. Таким образом тарифы разделились на три диапазона. С 1 января 2025 года первый диапазон охватывает потребление до 1200 кВт·ч в месяц (в отопительный период – до 3900 кВт·ч), второй – от 1200 до 6000 кВт·ч (в отопительный период – от 3900 до 6000 кВт·ч), третий – касается всех домохозяйств, которые потребляют свыше 6000 кВт·ч в месяц.

Разграничение по диапазонам потребления было установлено на всей территории России во исполнение требований действующего федерального законодательства.

Стоит отметить, что среднестатистическое домохозяйство Самарской области расходует от 350 до 500 кВт⋅ч электроэнергии ежемесячно. А более 6000 кВт⋅ч в месяц расходуют, в основном, жители больших домов с энергоемким оборудованием или жители, использующие электроэнергию в коммерческих целях (например, для майнинга, работы автосервиса и т.д.).

При формировании тарифов на электроэнергию для населения департамент учёл эти статистические данные.

Так с 1 июля 2025 года одноставочный тариф в первом диапазоне потребления в соответствии с приказом ФАС России будет установлен на минимально возможном уровне – 6,16 руб./кВт⋅ч.

В то же время, в связи с изменениями в методике расчета тарифов, установленной Федеральной антимонопольной службой, рост цен во втором и третьем диапазоне с 1 июля 2025 года будет значительно выше, чем в первом диапазоне.

При этом, в первом и во втором диапазоне потребления, для жителей городов, использующих электрические плиты и электроотопительные установки, и сельских жителей, будет применен понижающий коэффициент 0,7, а для членов садоводческих товариществ – 0,8.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Самара

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