В губернии тепло пришло в более чем 60% жилых домов

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На утро четверга, 10 октября, отопление подано:



по области:

Жилые дома – 60,12% (из 23294 - 14005)

Школы – 88,39%

Детские сады – 93,53%

Учреждения допобразования – 72,50%

Учреждения здравоохранения – 87,79%

Учреждения культуры – 74,75%



Самара:

Жилые дома – 72,01% (из 10086 – 7263)

Школы – 100% (210)

Детские сады – 100% (220)

Учреждения допобразования – 89,58% (48 - 43)

Учреждения здравоохранения – 98,91% (из 275 - 272)

Учреждения культуры – 47,06% (из 34 - 16)



Объекты социальной сферы и жилые дома полностью подключены к отоплению в Алексеевском, Богатовском, Большеглушицком, Елховском, Исаклинском, Камышлинском, Клявлинском, Красноармейском, Сергиевском, Похвистневском, Хворостянском, Пестравском и Шенталинском районах. 100% подключены социальные объекты в Новокуйбышевске, Отрадном и Похвистнево.



Отопительный сезон в каждом муниципалитете стартует с подписания соответствующего постановления, которое регламентирует подключение объектов к системе теплоснабжения. В этом году данные правовые акты были приняты не дожидаясь достижения нормативной среднесуточной температуры +8 градусов Цельсия в течение пяти дней.

Фото: pxhere.com