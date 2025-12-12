Я нашел ошибку
Победитель Евровидения-2024 вернул награду из-за допуска к конкурсу Израиля
В Самарской области завершился первый поток образовательной программы «СВОё дело»
Тольяттинец хотел купить автомобиль и отдал 5 млн мошеннику
Шостакович Опера Балет в Самаре представляет концертную программу «Штраус-бал»
ВОЗ: 6% людей все еще борются с последствиями COVID-19
в Самарской области средняя стоимость подержанного автомобиля снизилась на 3,6%
Самарцы рассказали, чего ждут в профессиональном плане от 2026 года
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
Самарские полицейские вместе с ветеранами ОВД провели встречи со школьниками
Ученики второго кадетского класса Росгвардии в Самаре принесли присягу в День Героев Отечества
В Самаре в «Заварке» состоится иммерсивная экскурсия «Наступающий наступает!»
В ГД предупредили россиян о сроках оплаты декабрьской квитанции за ЖКУ

152
В ГД предупредили россиян о сроках оплаты декабрьской квитанции за ЖКУ

Коммунальные платежи за декабрь 2025 года необходимо будет внести до 12 января 2026 года. Об этом 11 декабря предупредил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Александр Якубовский в беседе с RT.

Депутат напомнил, что согласно постановлению правительства РФ № 354, потребитель обязан оплачивать коммунальные услуги не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Однако в январе 2026 года 10-е число выпадает на субботу, поэтому срок переносится на ближайший рабочий день — понедельник, 12 января, пишут "Известия".

«Таким образом, декабрьские квитанции граждане могут оплатить до 12 января 2026 года включительно, без риска начисления пеней», — подчеркнул Якубовский.

Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем Конституции Российской Федерации
12 декабря 2025  09:42
111
Центральной темой повестки стали вопросы обеспечения безопасности жителей региона в период предстоящих новогодних и рождественских праздников.
11 декабря 2025  20:03
Губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
377
Вячеслав Федорищев вручил награды волонтерам региона, внесшим большой вклад в развитие различных направлений добровольческой деятельности.
11 декабря 2025  16:37
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами
416
В регионе внедряются и успешно реализуются федеральные проекты, включая создание передовых инженерных школ и участие в программе «Приоритет-2030».
10 декабря 2025  18:26
Самарский губернатор принял участие в расширенном заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Кадры»
712
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
10 декабря 2025  13:51
В Самарской области открыта горячая линия по вопросам оплаты проезда для участников СВО и их семей
594
