В ГД предупредили россиян о сроках оплаты декабрьской квитанции за ЖКУ

Коммунальные платежи за декабрь 2025 года необходимо будет внести до 12 января 2026 года. Об этом 11 декабря предупредил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Александр Якубовский в беседе с RT.

Депутат напомнил, что согласно постановлению правительства РФ № 354, потребитель обязан оплачивать коммунальные услуги не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Однако в январе 2026 года 10-е число выпадает на субботу, поэтому срок переносится на ближайший рабочий день — понедельник, 12 января, пишут "Известия".

«Таким образом, декабрьские квитанции граждане могут оплатить до 12 января 2026 года включительно, без риска начисления пеней», — подчеркнул Якубовский.