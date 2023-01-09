В Администрации Самары прошло еженедельное рабочее совещание

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Температура воздуха в Самаре в понедельник опустилась до -28°C. Для большинства школьников с 1 по 11 классы в понедельник и вторник организовано дистанционное обучение. Детские сады работают в штатном режиме.

Серьезных сбоев в работе общественного транспорта не зафиксировано. Самарские перевозчики предпринимают все меры для того, чтобы в условиях низких температур наземный общественный транспорт работал без перебоев. Однако в муниципальный центр управления поступают жалобы от жителей на то, что в трамваях и троллейбусах холодно. Глава города поручила руководителю муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаилу Ефремову разобраться в ситуации.

Продолжается и расчистка города от снега: очистка улично-дорожной сети, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов и подъездов к социальным учреждениям, вывоз снежных накоплений.

В ходе совещания главы внутригородских районов доложили, как организована работа на каждой территории.

Отдельно на совещании затронули вопрос содержания ледовых катков на площадях, набережной, в парках и дворах Самары. Этой зимой в Самаре работают более 120 бесплатных ледовых площадок. Перепад температуры и повышенный спрос приводит к быстрому разрушению покрытия. Поэтому обновление катков, расположенных в общественных пространствах города, ведется в ежедневном режиме. За состоянием и качеством ледового покрытия следят организации, на территории которой располагаются катки.

Фото: администрация Самары