Я нашел ошибку
Главные новости:
В конце 2022 года автопарк центральной районной больницы пополнили три машины.
Новые автомобили помогают медикам оперативно оказывать помощь жителям Елховского района
Полицейские пришли в гости к мальчикам и девочкам и подарили подарки от лица главного волшебника и веру в добрую сказку.
«Елка желаний»: полицейские и общественники исполнили мечты юных самарцев
Анонс.
Культурные мероприятия в регионе на этой недели
Но подработка и сушка зерна еще продолжается – подсолнечник и кукуруза из-за дождей с полей припоздали.
На Большечерниговском комбикормовом заводе основной хлеб нового урожая определен на хранение
Первоисточник информации о мобилизации — официальная власть во главе с президентом России, напомнил Песков.
Песков опроверг заявления о новой волне частичной мобилизации
Так, например, в Самарской области для родителей новорожденных действует суперсервис «Рождение ребенка».
В Самарской области стало удобно получать услуги органов ЗАГС
Обсудили ход и качество очистки города от снега, организацию работы общественного транспорта и образовательных учреждений в период сильных заморозков.
В Администрации Самары прошло еженедельное рабочее совещание
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала о пяти шагах на пути к ЗОЖ.
Врач: как восстановить режим после праздников
Наверх
Самара  -26 °C, Тольятти  -28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.34
-1.64
EUR 75.66
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Администрации Самары прошло еженедельное рабочее совещание

9 января 2023 15:09
121
Обсудили ход и качество очистки города от снега, организацию работы общественного транспорта и образовательных учреждений в период сильных заморозков.

Температура воздуха в Самаре в понедельник опустилась до -28°C. Для большинства школьников с 1 по 11 классы в понедельник и вторник организовано дистанционное обучение. Детские сады работают в штатном режиме.

Серьезных сбоев в работе общественного транспорта не зафиксировано. Самарские перевозчики предпринимают все меры для того, чтобы в условиях низких температур наземный общественный транспорт работал без перебоев. Однако в муниципальный центр управления поступают жалобы от жителей на то, что в трамваях и троллейбусах холодно. Глава города поручила руководителю муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» Михаилу Ефремову разобраться в ситуации.

Продолжается и расчистка города от снега: очистка улично-дорожной сети, тротуаров, остановок общественного транспорта, подходов и подъездов к социальным учреждениям, вывоз снежных накоплений.

В ходе совещания главы внутригородских районов доложили, как организована работа на каждой территории. 

Отдельно на совещании затронули вопрос содержания ледовых катков на площадях, набережной, в парках и дворах Самары. Этой зимой в Самаре работают более 120 бесплатных ледовых площадок. Перепад температуры и повышенный спрос приводит к быстрому разрушению покрытия. Поэтому обновление катков, расположенных в общественных пространствах города, ведется в ежедневном режиме. За состоянием и качеством ледового покрытия следят организации, на территории которой располагаются катки.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
9 января 2023  14:00
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
185
Госавтоинспекция Самарской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона
9 января 2023  10:17
Госавтоинспекция Самарской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона
516
Он доставил военнослужащих, которые были ранены при ударе по Макеевке и проходили лечение в ростовском госпитале.
8 января 2023  22:48
На Самарскую землю приземлился второй борт с военнослужащими из ростовского госпиталя
648
Первые 45 бойцов доставлены из ростовского госпиталя на самарскую землю
7 января 2023  12:39
Первые 45 бойцов доставлены из ростовского госпиталя на самарскую землю
845
Дмитрий Азаров поздравил православных земляков с Рождеством
7 января 2023  11:15
Дмитрий Азаров поздравил православных земляков с Рождеством
704
Весь список