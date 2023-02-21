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В 2023 году «Т Плюс» обследует тепловые сети Самарской области с помощью робота-диагноста

21 февраля 2023 18:10
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В 2023 году телеуправляемый комплекс впервые обследует подземные коммуникации ПАО «Т Плюс» в Тольятти.

В 2023 году телеуправляемый комплекс впервые обследует подземные коммуникации ПАО «Т Плюс» в Тольятти. Прежде робот-диагност уже использовался энергетиками для поиска дефектов на тепловых сетях в Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани. В прошлом году современную технологию внутритрубной диагностики энергетики применили на почти 4 км магистральных теплосетей.

Напомним, что диагностический комплекс при погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Также робот дает возможность визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.

«Основным преимуществом данного способа диагностики является проверка труднодоступных участков коммуникаций. С помощью робота мы сможем оценить надежность тепловых сетей города без масштабных земляных работ и приостановки движения транспорта, которые причинили бы неудобства для горожан», - отметил технический директор - главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Вадим Николаев.

Отметим, что данный метод, конечно, не заменит традиционный способ проверки тепловых сетей повышенным давлением, известным как гидравлические испытания, и другие методы, требующие проведения земляных работ.

 

Фото:   «Т Плюс»

Теги: Т ПЛЮС

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