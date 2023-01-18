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Оказана помощь лечебным и учебным заведениям, детским садам, школам и реабилитационным центрам, приютам для животных и различным благотворительным фондам региона.
В 2022 году «Т Плюс» оказала помощь 27 благотворительным проектам
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В 2022 году «Т Плюс» оказала помощь 27 благотворительным проектам

18 января 2023 18:21
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Оказана помощь лечебным и учебным заведениям, детским садам, школам и реабилитационным центрам, приютам для животных и различным благотворительным фондам региона.

В 2022 году Самарский филиал ПАО «Т Плюс» оказал помощь лечебным и учебным заведениям, детским садам, школам и реабилитационным центрам, приютам для животных и различным благотворительным фондам региона.

В частности, энергетики обеспечили транспортом дежурных врачей из клиник Самары и Тольятти, помогли с приобретением необходимого инвентаря детским садам и школам, а средним и высшим учебным заведениям оказали помощь в организации культурных мероприятий. В свою очередь при поддержке общественных организаций «Т Плюс» закупил продуктовые наборы, бытовую химию и канцтовары для многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Среди организаций, получивших в прошлом году поддержку от энергокомпании, Дом культуры «Волжанин», Самарская публичная библиотека, Самарская региональная общественная организация содействия благоустройству области и росту благосостояния жителей «Свежий ветер», благотворительный фонд «Хорошие истории», Самарская областная общественная организация поддержки семьи и детства «ВМЕСТЕ», Региональная общественная организация поддержки семьи Самарской области «Родные люди», детский сад «Березка» (Безенчук) и другие.

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