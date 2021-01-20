В 2020 году сотрудники «РКС-Самара» подали более 1 000 рационализаторских заявок 

110

Активная работа по программе «Бережливое производство» ведётся в «РКС-Самара» с 2018 года. Тот год был объявлен на предприятии Годом рационализации, и сотрудники подали 365 заявок на рассмотрение специальной комиссии. Тогда экономический эффект от внедрения предложений превысил 1 млн. рублей.

Данная работа на предприятии не остановилась. В 2019 году на суд комиссии было вынесено 322 рацпредложения. А вот 2020 год стал рекордным: 1 072 инициативные заявки оформили сотрудники практически всех подразделений «РКС-Самара»! Благодаря этому совершенствуются технологии, упрощаются ремонты, продлевается срок службы агрегатов и механизмов. За внедрённые рацпредложения сотрудники-инициаторы получают премию в размере 15% от суммы, сэкономленной предприятием благодаря новшеству.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков: «Мы увидели, как много сотрудников с удовольствием участвуют в рационализаторской деятельности. Это подвигает всех нас искать новые решения старых проблем, находить лучшие пути, развиваться не только профессионально, но и лично. Тем более 2021 год объявлен в «РКС-Самара» годом развития».