В 2020 году сотрудники «РКС-Самара» подали более 1 000 рационализаторских заявок 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7153.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Водитель легкового автомобиля бригадой скорой помощи доставлен в больницу.
В Волжском районе столкнулись «Лада Калина» и грузовик «Даф»
По сравнению с 2019 годом пассажиропоток упал почти в два раза и составил 1,7 млн пассажиров.
Аэропорт Курумоч подвел итоги 2020 года
В то же время Матвиенко рекомендовала все же пройти вакцинацию, поскольку, по ее мнению, это практически единственный способ сдержать пандемию COVID-19.
Матвиенко заявила, что в России не будут вводить COVID-паспорта
Силовики уничтожили шестерых бандитов. Глава республики лично принимал участие в разработке плана операции.
Кадыров заявил о ликвидации бандитского подполья в Чечне
Представитель Кремля считает главной целью подобных материалов получение денег от граждан жульническими способами.
Песков назвал чушью публикации о "дворце" Путина
Сегодня их тестируют, проверяя, как работают все сервисы по проведению банковских операций.
По поручению Дмитрия Азарова выпущены первые карты жителя Самарской области
Сбербанк активно участвует во всех государственных программах, направленных на повышение доступности ипотеки для россиян.
77 тысяч семей в Поволжье улучшили жилищные условия с помощью ипотеки от Сбербанка
Самара  -21 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.72
-0.25
EUR 89.21
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Общество
Экономика
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Политика
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Результаты поиска
Мероприятия
В «Жигулевской долине» стартовала культурно-музыкальная акция «Культурный код инноваций»
Дмитрий Азаров  дал старт года 170-летнего юбилея Самарской губернии
В УФСИН СО подвели итоги конкурса снежных фигур
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В 2020 году сотрудники «РКС-Самара» подали более 1 000 рационализаторских заявок 

20 января 2021 14:35
110
Благодаря этому совершенствуются технологии, упрощаются ремонты, продлевается срок службы агрегатов и механизмов.

Активная работа по программе «Бережливое производство» ведётся в «РКС-Самара» с 2018 года. Тот год был объявлен на предприятии Годом рационализации, и сотрудники подали 365 заявок на рассмотрение специальной комиссии. Тогда экономический эффект от внедрения предложений превысил 1 млн. рублей. 

Данная работа на предприятии не остановилась. В 2019 году на суд комиссии было вынесено 322 рацпредложения. А вот 2020 год стал рекордным: 1 072 инициативные заявки оформили сотрудники практически всех подразделений «РКС-Самара»! Благодаря этому совершенствуются технологии, упрощаются ремонты, продлевается срок службы агрегатов и механизмов. За внедрённые рацпредложения сотрудники-инициаторы получают премию в размере 15% от суммы, сэкономленной предприятием благодаря новшеству.

Главный управляющий директор «РКС-Самара» Владимир Бирюков: «Мы увидели, как много сотрудников с удовольствием участвуют в рационализаторской деятельности. Это подвигает всех нас искать новые решения старых проблем, находить лучшие пути, развиваться не только профессионально, но и лично. Тем более 2021 год объявлен в «РКС-Самара» годом развития». 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Благоустройство региона
20 января 2021  12:51
В Самаре пытаются сохранить исторический дом с часами
В Самаре пытаются сохранить исторический дом с часами
Неравнодушные горожане подписали петицию в Интернете, чтобы не допустить сноса. Благоустройство региона
124
20 января 2021  12:14
В парках Самары ежедневно обновляют 15 000 квадратных метров льда
В парках Самары ежедневно обновляют 15 000 квадратных метров льда
Часто повышенный спрос на катки приводит к быстрому разрушению ледового покрытия. Благоустройство региона
122
19 января 2021  11:43
Жители Тольятти продолжают участвовать в конкурсе общественных инициатив
Жители Тольятти продолжают участвовать в конкурсе общественных инициатив
Речь идет о весеннем этапе губернаторского проекта «СОдействие». Благоустройство региона
228
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
14 мая 2020  19:42
Как правильно сделать влажную уборку
Как правильно сделать влажную уборку
 Влажная уборка – обязательная процедура, которую доктора рекомендуют делать раз в неделю в квартире. Однако, если вместе со взрослыми проживают дети,...Капитальный ремонт в Самаре
9823
23 апреля 2020  07:51
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
Ландшафтный дизайн и озеленение: основные принципы и особенности
  С чего начать благоустройство приусадебного участка? Необходимо разработать план и реализовать его с учетом особенностей своего участка. Капитальный ремонт в Самаре
3574
24 марта 2020  19:03
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
Как ухаживать за суккулентами, и выращивать их в домашних условиях?
 Рассказываем о растениях суккулетах, как выращивать и ухаживать за ними в домашних условиях.Капитальный ремонт в Самаре
4146
Весь список
Всё в Дом
18 января 2021  10:07
Шторы для дома это важный элемент у каждого окна, вы можете подобрать плотные шторы из тюля обратившись в helga.
Плотные шторы из тюля
Шторы для дома это важный элемент у каждого окна, вы можете подобрать плотные шторы из тюля обратившись в helga. Всё в Дом
125
18 января 2021  10:04
Мультиварка не так давно появилась на рынке, но уже за короткий промежуток времени смогла снискать большой успех у многих людей.
Выбираем мультиварку. На что стоит обратить внимание
Мультиварка не так давно появилась на рынке, но уже за короткий промежуток времени смогла снискать большой успех у многих людей. Всё в Дом
133
5 января 2021  15:00
Выбираем матрас для кровати
Кровать и матрас, выбранные верно, это лишь возможность получить качественный сон. Вы сможете купить матрас , обратившись в гипермаркет-матрасов.рф. Всё в Дом
774
Весь список
ЖКХ
20 января 2021  14:35
Благодаря этому совершенствуются технологии, упрощаются ремонты, продлевается срок службы агрегатов и механизмов.
В 2020 году сотрудники «РКС-Самара» подали более 1 000 рационализаторских заявок 
Благодаря этому совершенствуются технологии, упрощаются ремонты, продлевается срок службы агрегатов и механизмов. ЖКХ
108
20 января 2021  10:45
Самараэнерго начинает отключать неплательщиков
Самараэнерго начинает отключать неплательщиков
За 2020 год неплатежи за электрическую энергию населения Самарской области выросли на 25% и превысили 740 млн рублей. ЖКХ
192
20 января 2021  10:15
В Самарском областном перинатальном центре работали опасные лифты
В Самарском областном перинатальном центре работали опасные лифты
При этом на большинстве лифтов истончение лебедки дошло до критического. ЖКХ
186
Весь список

Экология
19 января 2021  09:14
Стартовал всероссийский конкурс видеоблогов об изменении климата
Стартовал всероссийский конкурс видеоблогов об изменении климата
Принять участие в конкурсе могут все желающие россияне старше 7 лет. Экология
221
17 января 2021  10:19
Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах на большей части России
Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах на большей части России
б этом в воскресенье, 17 января, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Экология
765
13 января 2021  11:59
Жителей Самарской области ожидает тридцатиградусный мороз
Жителей Самарской области ожидает почти тридцатиградусный мороз
Синоптики местами прогнозируют снег. Экология
714
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
1389
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
7757
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
6633
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
29381
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
31091
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
30701
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
20 января 2021  12:38 
Еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
За сутки на 20 января выявлены 285 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
318
Городские власти не будут решать вопрос о введении платных парковок в Самаре в 2021 году
20 января 2021  09:18 
Городские власти не будут решать вопрос о введении платных парковок в Самаре в 2021 году
Пока вопрос о введении платных парковок прорабатывается как перспективный. Транспорт
443
Приступая к торжественной церемонии награждения победителей, Дмитрий Азаров поздравил всех с профессиональным праздником.
19 января 2021  23:14 
В Самаре наградили победителей областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области
Приступая к торжественной церемонии награждения победителей, Дмитрий Азаров поздравил всех с профессиональным праздником. Социум
1733
Строительная отрасль, по мнению руководителя региона, является локомотивом развития экономики и драйвером социального благополучия людей.
19 января 2021  20:39 
Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципалитетов за безынициативность в вопросах жилищного строительства
Строительная отрасль, по мнению руководителя региона, является локомотивом развития экономики и драйвером социального благополучия людей. Политика региона
2005
Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году.
19 января 2021  16:20 
Дмитрий Азаров: «В 2020-м от статуса проблемных избавились 16 объектов долевого строительства»
Дмитрий Азаров провел встречу с пострадавшими гражданами – участниками долевого строительства, права которых были восстановлены в 2020 году. Политика региона
1914
Весь список
Акценты
В подразделениях самарских судебных приставов сменились реквизиты
20 января 2021  10:05 
В подразделениях самарских судебных приставов сменились реквизиты
Об этом сообщает ведомство. Социум
393
Приступая к торжественной церемонии награждения победителей, Дмитрий Азаров поздравил всех с профессиональным праздником.
19 января 2021  23:14 
В Самаре наградили победителей областного журналистского конкурса на призы Губернатора Самарской области
Приступая к торжественной церемонии награждения победителей, Дмитрий Азаров поздравил всех с профессиональным праздником. Социум
1732
Строительная отрасль, по мнению руководителя региона, является локомотивом развития экономики и драйвером социального благополучия людей.
19 января 2021  20:39 
Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципалитетов за безынициативность в вопросах жилищного строительства
Строительная отрасль, по мнению руководителя региона, является локомотивом развития экономики и драйвером социального благополучия людей. Политика региона
2002
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
1360
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
1997
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
4026
Весь список
Новости Тольятти
20 января 2021  14:11
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений.
В «Жигулевской долине» стартовала культурно-музыкальная акция «Культурный код инноваций»
Творчество – основа любых инноваций, научных открытий и изобретений. Новости Тольятти
155
20 января 2021  13:42
В Тольятти пройдет Сретенский фестиваль
В Тольятти пройдет Сретенский фестиваль
В этом году Конкурс проводится с использованием   дистанционных технологий в заочном формате по видеозаписям.  Новости Тольятти
189
20 января 2021  11:59
Екатерина Киселева стала главным ревизором Тольятти
Екатерина Киселева стала главным ревизором Тольятти
До этого она отработала десять лет в мэрии Тольятти. Новости Тольятти
270
Весь список