В 2020 году на прямые расчеты с «ЭнергосбыТ Плюс» перешли свыше 112 тысяч жителей Самарской области

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По результатам 2020 года клиентами АО «ЭнергосбыТ Плюс» стали более 112 тысяч жителей Самарской области, которые прежде оплачивали услуги отопления и горячего водоснабжения в адрес управляющих компаний и ТСЖ.

Перевод горожан на прямые расчеты с поставщиком тепловой энергии – мера вынужденная, призванная решить проблему неплатежей со стороны недобросовестных обслуживающих организаций.

Наибольшая часть горожан, ставших клиентами энергосбытовой компании, проживает в областной столице (94 тысячи). В Тольятти на прямые расчеты с энергетиками перешли около 15 тысяч человек, в Сызрани и Новокуйбышевске - по 1,5 тысячи. Данная работа продолжается и в 2021 году – в ближайшее время на прямые расчеты с энергетиками планируется перевести около 55 тысяч новых клиентов.

«Исключение недобросовестных УК и ТСЖ из цепочки коммунальных расчетов позволит значительно повысить процент оплаты услуг компании. В свою очередь у горожан, заключивших договор с поставщиком тепла, появляется возможность пользоваться многочисленными онлайн-сервисами организации и принимать участие в многочисленных акциях», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Например, в настоящее время в Самарской области подходит к концу акция «Плати просто!». Ее участники получают шанс выиграть «кэшбэк» за оплату коммунальных услуг. Все подробности об онлайн-сервисах и стимулирующих акциях «ЭнергосбыТ Плюс» можно узнать на официальном сайте организации.