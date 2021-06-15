Утверждены новые тарифы на электричество в Самаре

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Гарантирующий поставщик АО «СамГЭС» сообщает, что согласно Приказу регионального Департамента ценового и тарифного регулирования от 10.12.2020 №666 установлены новые тарифы на электроэнергию для населения с 1 июля 2021 года.

Передайте показания прибора учета, сверьте расчеты и полностью оплатите потребленную электроэнергию не позднее 25-го июня.

Для оплаты электроэнергии и передачи показаний дистанционно рекомендуем воспользоваться сервисом Личный кабинет на samges.ru или мобильным приложением (доступно в App Store и Google Play), пишет Самара-КП.