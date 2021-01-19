Управляющие организации Самары устраняют недочеты по расчистке от снега дворов и кровель

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За сутки по городу 303 крыши убраны от снега и наледи, очистка продолжается. Еще накануне количество специальных бригад было увеличено до 141.

В целом по городу из 25,7 тысяч выходов из подъездов очищено 94%, а из почти 8 тысяч дворовых проездов - 82%.

Тем не менее, общий мониторинг состояния дворовых территорий показал, что некоторыми УК и ТСЖ уборка проведена частично, а на отдельных участках выполняется неудовлетворительно. Руководители управляющих компаний, которые по состоянию на вчерашний вечер так и не устранили замечания по содержанию обсуживаемых территорий, были приглашены на совещание в Департамент для того, чтобы предоставить пояснения относительно организации работ и сроков устранения недочетов. Информация о тех УК и ТСЖ, которые игнорируют свои обязанности, по-прежнему направляется в надзорные ведомства.

Оценивая состояние автомобильных и пешеходных дорог, было отмечено, что за сутки на полигоны вывезено более 12 тысяч тонн снежных накоплений. Всего же с начала сезона утилизировано более 340 тысяч тонн.

В целом силами муниципальных предприятий в минувшие 2 смены работы на городских территориях выполняли 629 специализированных машин и 514 уборщиков территорий.

«Всем муниципальным предприятиям, особенно МП «Благоустройство», рекомендую очень внимательно контролировать состояние улично-дорожной сети, не допустить образования наката, поскольку по прогнозам в ближайшее время повышения температуры не будет. Важно, чтобы состояние дорог позволяло в первую очередь общественному транспорту продолжать работу в обычном режиме», - поставил задачу Владимир Василенко.

Сегодня в дневную смену на городских территориях задействуют 234 единицы техники и 428 человек, в ночь количество техники будет увеличено.

Кроме того, на совещании Владимир Василенко напомнил коммунальщикам о необходимости продолжать активную работу по дезинфекции всех контактных поверхностей в подъездах многоквартирных домов, передает пресс-служба горадминистрации.